Dünya Diplomasi ve Spor Gündemi

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir'i ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında Türkiye-Cezayir Üçüncü Ortak Planlama Grubu Toplantısı yapılacak.

(Cezayir)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına, RAMS Başakşehir-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Bellona Kayserispor ve Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Rize/16.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 35. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor, Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor ve Esenler Erokspor-Kocaelispor müsabakalarıyla sürecek.

(Ankara/13.30/19.00/Malatya/13.30/İstanbul/16.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 32. hafta maçları oynanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta müsabakaları oynanacak.

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasına, Mersinspor-Semt 77 Yalovaspor ve Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.00/İzmir/15.30)

7- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

(Mersin/18.00)

8- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

9- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 3-4'üncülük serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/15.30)

10- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık serisi üçüncü ve son maçında Altekma, ON Hotels Alanya Belediyespor'u konuk edecek.

(İzmir/14.00)

11- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8'incilik serisi üçüncü ve son maçında Halkbank, Spor Toto'yu ağırlayacak.

(Ankara/14.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off sıralama etabı ilk maçında Ortahisar Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak.

(Trabzon/17.00)

13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu beşinci ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Cidde/20.00)

14- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen "7. Etnospor Forumu" Rusya'da tamamlanacak.

(St.Petersburg)

15- Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü ve son maçında Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe İstanbul Jet'i Başakşehir Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/13.00)

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