DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı - Haberler

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DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı

AA - Ömer Faruk Yıldız - Güncel
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DSÖ, Çinli firmanın tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımını onayladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli ilaç firması CanSino Biologics'in geliştirdiği tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımına onay verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli ilaç firması CanSino Biologics'in geliştirdiği tek dozluk Kovid-19 aşısı Convidecia'nın acil kullanımına onay verdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, uzun süren kalite, güvenlik ve etkililik incelemelerinin ardından Convidecia aşısının DSÖ standartlarına uygun bulunduğu bildirildi.

Aşının, semptomatik Kovid-19 hastalığına karşı yüzde 64, ağır Kovid-19 hastalığına karşı ise yüzde 92 etkili olduğu kanıtlandı.

Bu kapsamda DSÖ'ye bağlı Bağışıklık için Uzmanlar Danışma Grubu (SAGE), 18 yaş üstü kişilerin Kovid-19'a karşı Convidecia aşısının 0,5 ml'lik tek doz halinde acil durumlarda uygulanmasını tavsiye etti.

Böylece DSÖ'nün acil durum kullanımı için tavsiye ettiği aşı sayısı 11'e çıktı.

Değiştirilmiş insan adenovirüsünden faydalanılarak geliştirilen Convidecia, Kovid-19 aşısının üçüncü aşama denemeleri Arjantin, Şili, Meksika, Pakistan, Rusya ve Suudi Arabistan'da 40 bin gönüllü üzerinde tamamlanmıştı.

AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

Dünya Sağlık Örgütü, İlaç, 112, Güncel, Haberler

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