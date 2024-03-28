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DSİ, Nevşehir'e 2,8 Milyar TL Değerinde 59 Tesis İnşa Etti

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Nevşehir'e 2 milyar 851 milyon 646 bin lira değerinde 59 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

Balta, yazılı açıklamasında, il genelinde 50 bin 699 dekar araziyi suyla buluşturduklarını belirtti.

İl genelindeki 11 sulama tesisinin yanı sıra içme suyu konusunda da hizmetler yapıldığını aktaran Balta, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Nevşehir'de 59 tesis ile 2 milyar 851 milyon 646 bin lira yatırım yaptık. Ayrıca kente son 21 yılda 3 baraj, 2 gölet ve 8 yeraltı depolaması inşa ederek 50,24 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Diğer taraftan son 21 yılda tamamladığımız 4 içme suyu tesisi ile yaklaşık 155 bin 968 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 5,14 milyon metreküp içme suyu temin ediyoruz. Taşkın riskini azaltmak için 24 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 24 yerleşim yeri ve 1200 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 6 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."

Nevşehir'de son 21 yılda 6 HES Tesisi'nin işletmeye alındığını belirten Balta, kurulu gücü 87,33 megawatt olan tesisler sayesinde milli ekonomiye yalnızca enerji alanında yıllık 815 milyon lira katkı sunduklarını dile getirdi.

Balta, 31 Aralık 2023 itibariyle yaklaşık 148 bin 750 hanenin enerji ihtiyacını Nevşehir'de kurulu olan HES'lerle karşıladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Nevşehir Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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