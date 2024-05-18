Dörtyol'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince düzenlenen etkinliğe, çok sayıda bisikletli katıldı. Gençlik Merkezi önünde toplanan bisikletliler, ilçe merkezinde tur attı. Grup daha sonra İlk Kurşun Müzesini ziyaret etti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince düzenlenen etkinliğe, çok sayıda bisikletli katıldı.
Gençlik Merkezi önünde toplanan bisikletliler, ilçe merkezinde tur attı.
Grup daha sonra İlk Kurşun Müzesini ziyaret etti.