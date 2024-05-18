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Dörtyol'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince düzenlenen etkinliğe, çok sayıda bisikletli katıldı. Gençlik Merkezi önünde toplanan bisikletliler, ilçe merkezinde tur attı. Grup daha sonra İlk Kurşun Müzesini ziyaret etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezince düzenlenen etkinliğe, çok sayıda bisikletli katıldı.

Gençlik Merkezi önünde toplanan bisikletliler, ilçe merkezinde tur attı.

Grup daha sonra İlk Kurşun Müzesini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Haftası 19 Mayıs Muratlı Gençlik Dörtyol Hatay Spor Etkinlik Spor Güncel Haberler

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