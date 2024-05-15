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Dolu ve sağanak yağış, Batmanlı çiftçiyi olumsuz etkiledi

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Batman'da etkili olan dolu yağışı buğday, arpa, fıstık ve çilek başta olmak üzere birçok ekili alanda hasara neden oldu. Kentte havaların mevsim normallerinin altında seyrettiği son günlerde etkili olan dolu ve sağanak yağış tarım ürünlerine zarar verdi.

Dolu ve sağanak yağış, Batmanlı çiftçiyi olumsuz etkiledi

BATMAN - Batman'da etkili olan dolu yağışı buğday, arpa, fıstık ve çilek başta olmak üzere birçok ekili alanda hasara neden oldu.

Kentte havaların mevsim normallerinin altında seyrettiği son günlerde etkili olan dolu ve sağanak yağış tarım ürünlerine zarar verdi.

Sason ilçesinde etkili olan dolu yağışı, çilek tarlalarındaki ürünleri zarar verirken, Beşiri ilçesine bağlı Deveboynu köyünde ise buğday ve arpa başaklarının yanı sıra fıstık ağaçlarına büyük zarar verdi.

Deveboynu köyü sakinlerinden İhsan Kartal, mağdur olduklarını söyledi. Yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden Kartal, "Söyleyecek söz yok. Görüldüğü gibi tüm ürünler mahvoldu. Perişan durumdayız, yetkililerden yardım bekliyoruz. Yetkililerle görüştük ama bize bir şey söylemediler. Hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

Deveboynu köyü muhtarı Hamdullah Aba ise, dolu ve sağanağın etkili olduğu tarım alanlarında ciddi zararlara neden olduğunu dile getirdi. Bir yıllık emeklerinin yok olduğunu vurgulayan Aba, "Köyümüzde etkili olan yoğun yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle yüzlerce fıstık ağaçları, buğday tarlaları ve ekili araziler büyük ölçekte zarar gördü. Yetkililerden ricamız, çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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