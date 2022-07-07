Doktorlar neden Türkiye'den ayrılıp yurt dışına yerleşiyor? Sağlık çalışanları anlatıyor
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türk Tabipler Birliği (TTB), enflasyonun yüzde 80'lere dayandığı Türkiye'deki sağlık çalışanlarının 'daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi yaşam kalitesi' umuduyla ülkeyi terk ettiğini bildirdi.
Türk Tabipler Birliği (TTB), enflasyonun yüzde 80'lere dayandığı Türkiye'deki sağlık çalışanlarının 'daha iyi çalışma koşulları ve daha iyi yaşam kalitesi' umuduyla ülkeyi terk ettiğini bildirdi. Örgüte göre yüzlerce doktor, yurt dışında daha iyi fırsatlara erişim için Türkiye'deki işini bıraktı.
DailyMotion.com / Güncel