Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tandır Ekmeği Ramazan Bayramı İçin Pişirilmeye Başlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeği, Ramazan Bayramı için yakılan tandır ve köy fırınlarında pişirilmeye başlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde asırlardır devam eden tandır ve köy fırınlarında ekmek pişirme geleneği Ramazan Bayramı için başladı.

Köyde bir araya gelen kadınlar, hazırlıklara bir gün önceden başlayarak organik kırmızı unu akşamdan eleyip sabah erkenden de hamuru mayalıyor.

Hamurun pişirmeye uygun hale gelmesini beklerken tandırı hazırlamaya koyulan kadınlar, tezek ve odun yakarak tandırı ısıtıyor.

Tandırın ısınmasıyla ekmek pişirmeye başlayan kadınlar hem ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Diğer yandan köy taş fırınlarında ise ekmek pişirme işini erkekler yapıyor. Kadınların hazırladıkları hamurları taş fırınlarında pişirerek geleneğini sürdürülmesine katkı sağlıyor.

Ekmek pişiren kadınlardan Aynur Öztürk, AA muhabirine, tandır ve taş fırında ekmek pişirme geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

Kadınlarla bayram için çalıştıklarını belirten Öztürk, "Ramazan Bayramı dolayısıyla büyüklerimizden kalma tören hazırlığı gibi bayram hazırlığı yapıyoruz. Organik buğday unundan komşularla bir araya gelip yardımlaşarak ekmek pişiriyoruz, eşimize dostumuza ikram ediyoruz." dedi.

"Yardımlaşarak ekmeklerimizi pişiriyoruz"

Meliha Ateş de köyde tandır ekmeği pişirmeye devam ettiklerini belirterek, "Annemizin mesleği diye devam ediyoruz. Zorluğu da olsa Allah kolaylık veriyor. Kimisi belki de kendisini incitmemek için pişirmiyor. Bizim için eğlenceli, bir misafir geliyor artık çarşı ekmeği yiyen yok." ifadelerini kullandı.

"Fırınlarımızı, tandırlarımızı bayram hazırlığı için yaktık. Biz de geçmişten günümüze atalarımızdan, dedelerimizden gördüklerimizle hanımlarla yardımlaşarak ekmeklerimizi pişiriyoruz." diyen Göktürk Öztürk, gurbetten sılaya dönenlerin trafik kurallarına uymalarını istedi.

???????91 yaşındaki Sinem Ateş ise yaşından dolayı ekmek pişiremediğini, şimdi o görevi gelinlere devrettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Güneydoğu Anadolu Ramazan Bayramı Ekmek Kars Kültür Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı? 8 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ? Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, yarın okul var mı? KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ? Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu bedava mı? Ücretsiz köprüler ve otoyollar! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 7 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ankara'da dehşet! 6 yavru kediyi canice öldüren şahıs tutuklandı mı? Olay ne, nerede oldu? Gönül Dağı 134. bölüm canlı izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE! Survivor canlı izleme linki Toplu taşıma bayramda ücretsiz mi? Ramazan Bayramında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Marmaray ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden sonra hangi iller için talimat verdi, ne dedi? Kütahya'da oylar yeniden mi sayılacak? Kütahya'yı hangi parti kazanmıştı? Köprüler ücretsiz mi? Ramazan Bayramında hangi köprüler ücretsiz? Crystal Palace - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Crystal Palace - Manchester City maçı nereden izlenir? Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title