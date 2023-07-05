Doğu Türkistan Derneği, Urumçi Katliamı'nın Yıl Dönümünde Çin'i Protesto Etti

Doğu Türkistan Derneği üyeleri, Urumçi'de yaşanan ve 'katliam' olarak adlandırdıkları olayların yıl dönümünde Çin'i protesto etti. Dernek başkanı, olayın üzerinden geçen 14 yıla rağmen şehitleri unutmayacaklarını ve Rabia Kadir'in Türkiye'ye getirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

KAYSERİ'de, Doğu Türkistan Derneği üyeleri, Urumçi'de 14 yıl önce yaşanan ve 'katliam' olarak adlandırdıkları olayların yıl dönümünde Çin'i protesto etti.

Doğu Türkistan Derneği, 5 Temmuz 2009'da 'Doğu Türkistan' adıyla bilenen Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de yaşanan olayların 14'üncü yıl dönümünde, protesto amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Doğu Türkistanlılar Dernek Başkanı Seyit Tümtürk, 'Bundan 14 yıl önce 5 Temmuz 2009, tarihe Urumçi Katliamı, Doğu Türkistan katliamı olarak geçen bu acı olay hala içimizi sızlatmakta. Urumçi'de yaşanan bu katliam dünyanın gözleri önünde seyredildi. Fakat Türkiye'den başka hiçbir ülke bu soykırıma itiraz etmedi. O zaman başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Çin'in önümüzdeki bu yapmış oldukları bir soykırımdır, bir katliamdır. Bunu derhal durdurmalıdır. Konuyu Birleşmiş Milletler Parlamentosuna, İslam İşbirliği Örgütü'ne taşıyacağım' sözü, belki 10 binlerce masum Doğu Türkistanlıların katledilmesini engellemiştir? diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ'

Yaşanan olaylarda hayatını kaybedenleri unutmayacaklarını belirten SeyitTümtürk, Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız. O şehitler bizim meşalelerimiz, ilkelerimiz, iftiharlarımız ve geleceklerimizdir. Onlar bizim tarihe altın harflerle yazılan Doğu Türkistan Cumhuriyetlerinin hatıralarıdır? ifadelerini kullandı.

'RABİA KADİR'İN TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Rabia Kadir'in Türkiye'ye getirilmesi konusuna değinen Tümtürk, 'Türkiye'nin giriş izni vermesi için yıllardır umutla beklediğimiz, Doğu Türkistanlıların manevi annesi, siyasi lideri olan ve Çin'in bir numaralı düşmanı Rabia Kadir'in Türkiye'ye giriş yasağının kaldırılması ve Türkiye'ye getirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve teşkilatlarımız, 'Doğu Türkistan davasının lideri olan Rabia Kadir'i misafir etmekten onur duyar' diyerek bizleri onurlandırmıştır. Biz de bu sayede Türk milletinin hayranı olan Rabia Kadir hanımla, 80 milyon Türk halkını ve Türkiye'de yaşayan 100 binlerce Doğu Türkistanlıyı kucaklamış olacağız.? (DHA)