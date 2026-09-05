Doğu Perinçek: Çin-Türkiye ilişkileri tarihi temellere dayanıyor, işbirliği gelecek için önem taşıyor

ANKARA, 5 Eylül (Xinhua) -- Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi temellere dayandığını belirterek, iki ülkenin değişen dünya düzeninde daha yakın işbirliği yapmasının Türkiye'nin ekonomik ve siyasi geleceği açısından önem taşıdığını söyledi.

Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 55. yıldönümü vesilesiyle Xinhua'ya değerlendirmelerde bulunan Perinçek, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 55 yılının, Çin'in hızlı kalkınma süreciyle aynı döneme denk geldiğine dikkat çekti.

"Son 55 yıllık ilişki tarihi temelleri olan bir ilişkidir. Ancak bu dönem çok önemli çünkü bu 55 yıl aynı zamanda Çin mucizesinin yaratıldığı dönemdir" diyen Perinçek, Çin'in kalkınma deneyiminin Türkiye açısından önem taşıdığını ifade etti.

"Türkiye-Çin ilişkileri her ülke için önemlidir ve bizim Türkiye olarak geleceğe daha güvenli bir biçimde bakmamızı sağlıyor" diyen Perinçek, Çin'in ekonomik yükselişinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti ve iki ülkenin küresel gelişmelere ilişkin ortak umutlara sahip olduğunu ifade etti.

Perinçek, "Dünyanın geleceğiyle ilgili ortak umutlarımız var. Yeni bir dünya kuruluyor ve burada Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye'nin ortak rolleri var" diye konuştu.

Türkiye'nin son dönemde Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirdiğine dikkat çeken Perinçek, "Türkiye'nin Çin, Rusya ve İran ile işbirliği yapması bir mecburiyet; bu kaçınılmaz bir zorunluluk" ifadelerini kullandı.

Ekonomik kalkınma bakımından Çin ve Rusya'nın Türkiye için önemli ortaklar olduğunu belirten Perinçek, Türkiye'nin üretim kapasitesinin artırılması ve ihracatın geliştirilmesi için Çin ile daha kapsamlı işbirliği yapılabileceğini vurguladı.

Perinçek, "Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirebiliriz. Çin ile birlikte yapabiliriz bunu. Birlikte üretiriz ve ürettiğimiz ürünleri dünyanın 7 iklimine ihraç edebiliriz. Türkiye'nin coğrafi konumu bunu mümkün kılıyor" diye konuştu.

Perinçek, Türkiye'nin Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ndeki konumunun da iki ülke arasındaki işbirliğinin doğal bir sonucu olduğunu belirtti.

Tarihi İpek Yolu'nun Çin'den başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzandığını hatırlatan Perinçek, iki ülkenin bu tarihi güzergah üzerinde birbirini tamamlayan konumlara sahip olduğunu söyledi. Perinçek, "Çin'in Kuşak Yol projesinde Türkiye doğal ülke. Tarihi İpek Yolu Türkiye'den geçerek Avrupa'ya kadar gidiyor. İpek Yolu'nun bir ucunda Çin, bir ucunda da Türkiye var" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Çin-Türkiye işbirliğinin yalnızca güncel anlaşmalara bağlı olmadığını savunan Perinçek, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarının kalıcı bir işbirliği zemini oluşturduğunu belirtti.

Asya'nın yükselişine de değinen Perinçek, Türkiye'nin Çin'le ekonomik, siyasi ve stratejik işbirliğini geliştirmesinin, Asya'nın yükselişiyle şekillenen yeni uluslararası ortamda Türkiye'nin konumunu güçlendirebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua