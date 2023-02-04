DOĞU'DAKİ 3 İLDE KAR ESARETİ

KAR yağışının sürdüğü Bingöl'de 51, Elazığ'da 124, Mardin'de ise 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Mardin'de ilçeleri birbirine bağlayan bazı kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadelesini sürdürüyor. Bingöl ve Elazığ'da köy yolları ulaşıma kapanırken, Mardin'de Kızıltepe-Mardin, Derik-Mazıdağı ve Mardin-Midyat Hop Geçidi kara yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bingöl'ün bin 940 rakımlı Karlıova ilçesinde, kar yağışının yanı sıra soğuk havalar da etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düştüğü ilçede musluklar dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı iş makineleri ise aşırı soğuklar nedeniyle çalışmadı. Operatörler, iş makinelerini çalıştırmak için kontrollü şekilde ateş yaktı.

Kent genelinde ise merkezde 8, ilçelerden Adaklı'da 12, Genç'te 22 ve Solhan'da 9 köyün yolları kar nedeniyle kapandı. Yolları açmak için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapıyor.

ELAZIĞ'DA 124 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Elazığ merkezde 5, ilçelerden Ağın'da 16, Baskil'de 30, Maden'de 4, Karakoçan'da 1, Keban'da 30, Kovancılar'da 1, Palu'da 2, Sivrice'de 35 olmak üzere 124 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 76 araç ve 105 personelle kapalı köy yollarındaki yol açma çalışma yürütürken, Baskil ilçesi Beşbölük köyünde kara saplanarak yolda kalan TIR ekiplere ait iş makineleriyle kurtarıldı.

Kar yağışıyla birlikte Kızıltepe-Mardin, Derik-Mazıdağı kara yollarıyla Mardin-Midyat kara yolunun Hop Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Derik ilçesinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.