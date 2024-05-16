Üye Girişi
Haberler

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Bugün akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak, bazı bölgelerde kuvvetli olabilir. Halkın ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz'de etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz su baskını Acil Durum Hava Durumu Doğa Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 28 yıl 6 ay hapis cezası

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani Davası'nda Gültan Kışanak'a tahliye

Kobani Davası'nda Gültan Kışanak'a tahliye
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title