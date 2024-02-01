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Diyarbakırlı Ramazan Hoca Cinayeti Zanlısı Yakalandı

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Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut, polis tarafından Beyoğlu'nda yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada olayda kullanılan bıçak ve giysiler bulundu.

SOSYAL medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Beyoğlu'nda yakalandığı evde yapılan aramada olayda kullandığı bıçak ve giysiler bulundu.

Fatih Cerrahpaşa Mahallesi'nde, Ramazan Pişkin, işlettiği çay ocağında 3 yerinden bıçaklanmış olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Pişkin, burada hayatını kaybetti. Cinayeti çözmek için araştırmalara başlayan polis ekipleri, Pişkin'i öldüren kişinin Erkan Baykut (24) olduğunu tespit etti. Baykut, Beyoğlu'nda yaşadığı evde yakalanarak gözaltına alındı. 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Mala zarar verme', 'Hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenilen Erkan Baykut'un evinde yapılan aramada, olayda kullandığı bıçak ve giysiler de bulundu.

KENDİ HALİNDE BİRİYDİ

Ramazan Pişkin cinayetinin şüphelisi Erkan Baykut'un komşusu Necdet Altuntuğ, Kapı komşumuz. Kendi halinde biriydi, kendi aleminde bir insandı ama bu sabah da biz olayın şokuyla uyandık. Olayın nasıl olduğunu biz de anlamadık yani. Birden polisleri gördük karşımıza. Geldiler, aldılar, götürdüler. Polis burada kendisini arıyordu. Kamera kayıtlarından bakmışlar, o şekilde bulmuşlar dedi.

RAMAZAN HOCA'YLA NE İLİŞKİSİ VAR BİLEMİYORUM

Altuntuğ, Burada yaşıyordu. Annesi üst katta yaşıyordu. Çok nadir olarak babasının yanında inşaatlara çalışmaya gidiyordu. Kendi aleminde bir çocuktu. Ramazan Hoca'yla ne ilişkisi var bilmiyorum. Biz de ilk defa duyduk Ramazan Hoca'yı. Husumeti var mıydı, düşmanlığı var mıydı bilemem. Dindar biriydi ama biraz da keyifçi bir arkadaştı. Bizim mahallenin camisine giderdi. Görmüşlüğümüz var cami içinde diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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