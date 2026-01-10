Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı İskenderoğlu: "Mehmet Şimşek, Çiftçiye ve Türkiye'nin Üretimine Darbe Vuruyor"

Haber : Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmak isteyen çiftçilerden "vergi borcu yoktur" ve "SGK borcu yoktur" yazısı istenmesine sert tepki gösterdi. Uygulamanın arkasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in olduğunu savunan İskenderoğlu, "Ben buradan Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Sayın Bakanım nerede yaşıyor? Çiftçiden haberi var mı? Amacı para toplamak. Bu şekilde para toplayamazsın. Sen direkt üretim yapan çiftçiye darbe vuruyorsun. Sen Türkiye'nin üretimine darbe vuruyorsun. Her şey para mıdır?" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, 1 Ocak 2026 itibarıyla Ziraat Bankası'ndan faiz indirimli tarım kredisi kullanmak isteyen çiftçilerden "vergi borcu yoktur" ve "SGK borcu yoktur" yazısı istenmesine sert tepki gösterdi. Uygulamanın üretime doğrudan darbe vuracağını ifade eden İskenderoğlu, "Çiftçi ihaleye mi giriyor? Devletten ihale mi alıyor ki borcu yoktur yazısı isteniyor?" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İskenderoğlu, bir çiftçinin kendisini arayarak yaşadığı durumu anlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Bir çiftçi beni aradı dedi 'Başkanım ben Ziraat Bankası'na gittim. Kredim vardı, kredimi kapatmıştım, tekrar müracaat etmiştim. Ziraat Bankası bana demiş git Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tarım BAĞ-KUR borcun yoktur yazısı ve Maliye Bakanlığından defterdarlıktan borcu yoktur yazısı.' Tabii bunu görünce ben şaşırdım. ya bu da olur mu diye önce inanmadım."

Durumu teyit etmek için banka yetkilileriyle görüştüğünü ifade eden İskenderoğlu, "Banka yetkililerini arayınca böyle bir genelge geldiğini, 1 Ocak 2026'dan itibaren vergi borcu yoktur yazısı ve SGK borcu yoktur yazısı istendiğini söylediler. Ben de dedim ki çiftçi ihaleye mi giriyor acaba?"

"Kuraklık, don, borç… Çiftçinin tamamı borçlu"

Uygulamanın çiftçi açısından ciddi sorun yarattığını vurgulayan İskenderoğlu, son yıllarda yaşanan afetlere dikkati çekerek, "2022, 2023, 2024, 2025 özellikle 2025 yılında yaklaşık 67 ilde ciddi anlamda kuraklık yaşandı, don yaşandı. Çiftçinin tamamı Ziraat Bankası'na, Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu. Çiftçi üretim yapıyor. Zor şartlar altında tarlada, bağda, bahçede, ahırda üretim yapıyoruz ki insanların sofrasına sağlıklı gıda gelsin" dedi.

Uygulamanın "akıl tutulması" olduğunu savunan İskenderoğlu, "Peki siz kalkarsanız, çiftçinin önüne yokuş sürerseniz ya bu akıl tutulması gibi bir şey. İnanılır gibi değil. Çiftçi ihaleye mi giriyor? Hiç mi akıl, mantık yok?" ifadelerini kullandı.

"Çiftçi borçlu olduğu için kredi kullanıyor, ismi üstünde kredi"

Çiftçinin borçlu olduğu için kredi kullandığını vurgulayan İskenderoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çiftçi borçlu olduğu için Ziraat Bankası'ndan kredi kullanıyor. İsmi üstünde kredi. Böyle bir mantıksızlık olur mu? Ben kesinlikle eminim ki bu olaydan Sayın Cumhurbaşkanının haberi yok. Çiftçinin borcu 1 katrilyon TL'yi geçmiş, 2 katrilyon TL'ye doğru gidiyor. Bu borç kar topu gibi büyüyor."

Mehmet Şimşek'e sert eleştiri: "Çiftçiye ve Türkiye'nin üretimine darbe vuruyorsun"

İskenderoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, uygulamanın arkasında Maliye politikalarının olduğunu savundu. Şimşek'e seslenen İskenderoğlu, "Ben buradan Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Sayın Bakanım nerede yaşıyor? Çiftçiden haberi var mı? Amacı para toplamak. Bu şekilde para toplayamazsın. Sen direkt üretim yapan çiftçiye darbe vuruyorsun. Sen Türkiye'nin üretimine darbe vuruyorsun. Her şey para mıdır?" dedi.

Bu tür politikaların ciddi sosyolojik sonuçlar doğurabileceğine işaret eden İskenderoğlu, "Bunun altından kimse çıkamaz. Eğer Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri olmasa biz üretim yapamayız. Sesimi duy Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, biz ihaleye girmiyoruz, devletten para almıyoruz, ekstradan bir şey almıyoruz, Sayın Bakanım biz borçlanıyoruz. Bu olacak bir şey mi? Biz mahvolduk, çiftçi mahvoldu. Biz öldük, bittik. Borcun üstüne borç, borcun üstüne borç" ifadelerini kullandı.

"Köyde tutmak istiyorsak destek şart"

Kırsalda üretimin sürdürülebilmesi için taleplerini sıralayan İskenderoğlu, şunları söyledi:

"Genç ve kadın çiftçilerimizin elektrik parasının yarısını devlet ödesin, doğal gazın yarısını devlet ödesin, SGK primlerinin tamamını devlet ödesin ki bu insanları köyde tutabilelim. Herkes köyden kente göç olmasın diyor ama bu şartlarda çiftçi köyde nasıl kalsın?"

"Çiftçi borcuna sadık, batık kredi yok denecek kadar az"

Faiz indirimli kredilerin üretim açısından hayati önem taşıdığını söyleyen İskenderoğlu, mevcut sistemi şöyle anlattı:

"Bir çiftçi 100 dönüm ÇKS'sini Ziraat Bankası'na götürdüğünde yaklaşık 250 bin lira faizsiz kredi kullanabiliyor. Bu çiftçi için önemli bir nefes. Yıl sonunda da gidip borcunu kapatıyor. Türkiye'de batık kredi olarak en az batan kredi çiftçinindir. Çiftçi borcuna sadıktır."

SGK ve vergi borcu bulunmama şartının kabul edilemez olduğunu vurgulayan İskenderoğlu, "Biz 'alınmasın' demiyoruz. Hasat dönemi var. Çiftçi zaten emekli olacağı zaman borcunu ödüyor. Ama kredi kullanırken bunu şart koşmak kabul edilemez" dedi.

"Sayın Mehmet Şimşek hepimizin sonunu getiriyor"

Uygulamanın üretime engel olduğunu ileri süren İskenderoğlu, "Sayın Mehmet Şimşek SGK ve maliyeden borç yazısı istemekle hepimizin sonunu getiriyor. Mehmet Bey diyor ki paramız var, ithal ederiz. Pandemi döneminde ithal edeydin. Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday istediniz vermediler. Paran vardı ama vermediler. Sayın Cumhurbaşkanı 'yerli ve milli üretim' diyor, biz üretiyoruz ama Sayın Şimşek üretimimize engel oluyor" dedi.

"Eski sisteme dönülmeli"

Köylerden yoğun telefon aldığını dile getiren İskenderoğlu, birçok çiftçinin kredi alamadığını söyledi. Çözüm çağrısında bulunan İskenderoğlu, şu talepleri dile getirdi:

"Tarım BAĞ-KUR'una ve SGK'ya bir af çıkarılsın. Önce af çıkar, çiftçiye süre ver. Bizde her şey tersten yapılıyor. Bu hayra alamet değil. Bu uygulama tekrar gözden geçirilmeli ve eski sisteme dönülmeli."

İskenderoğlu, sözlerini "Sayın Cumhurbaşkanım biz ihaleye girmiyoruz. Benim bildiğim kadarıyla ihaleye giren firmalardan borcu yoktur yazısı istenir. Biz kredi kullanıyoruz. Böyle bir şey var mı?" diyerek tamamladı.