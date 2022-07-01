Diyarbakır Valisi Su, koruyucu aileler ile bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle ilan edilen "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla koruyucu ailelerle kahvaltıda bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Diyar-ı Lezzet Tesislerinde gerçekleştirilen etkinliğe, Vali Su ile eşi Zeliha Su'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, koruyucu aileler ve çocukları katıldı.

Su, burada yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çok önemli bir hizmeti gerçekleştirdiğini belirtti.

Devletin kimsesiz ve ailesinden ayrılmış olan çocukların en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Su, bununla beraber çocukların koruyucu ailelerin yanında sıcak bir ortamda yetişmesinin önemli olduğunu aktardı.

Su, şöyle konuştu:

"Sizler bu yavrularımıza kucak açarak, evinizi açarak aile yuvasının sevgisini, sıcaklığını yaşatıyorsunuz. Sıcak bir aile ortamında yetişen çocuklar daha başarılı oluyor. O yüzden de çocuklarımızı böyle ortamlarda yetiştirmek çok önemli. Sizler koruyucu aileler olarak anne baba sevgisini, şefkatini ve merhametini yavrularımıza veriyorsunuz. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum."

Koruyucu ailelerin sayısının artmasını ve daha çok çocuğun aile sıcaklığını hissetmesi temennisinde bulunan Su, koruyucu ailelerin "Koruyucu Aile Günü"nü kutladı.

Koruyucu aileler ve çocuklarıyla sohbet eden Su, çocuklara hediye verdi.