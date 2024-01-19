Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Su, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem : Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", " Gazze : Kanıt"ta Belal Khaled'in "Haykırış", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Haber"de Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde" adlı fotoğrafına oy veren Su, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini seçti.

Su, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, bu yıl "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" olmak üzere iki önemli kategorinin oylamaya eklendiğini belirtti.

Fotoğrafların hepsinin çok özgün ve çok önemli olduğunu belirten Su, "Fotoğrafları çeken arkadaşlar çok önemli anları yakalamış. Seçim yapmak gerçekten zor. Her biri çok güzel, çok özgün ama tabii ki her kategoriden seçim yaptık. Fotoğrafları yakalayan arkadaşlara teşekkür ediyorum, onları tebrik ediyorum. Çok önemli noktaları tespit ediyorlar. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.