Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programları düzenlendi

Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğretim üyesi Prof. Dr. Hatip Yıldız'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu.

"Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konulu tiyatro gösterisinin sahnelendiği etkinlikte, oratoryo gösterisi yapan öğrencilerden biri Vali Ali İhsan Su'ya Türk bayrağı takdim etti.

Diyarbakır Güzel Sanat Lisesi Öğrenci Korusu'nun ezgiler seslendirdiği programda, resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere Vali Su, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç tarafından ödül verildi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Sur Kaymakamı Asım Solak, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, kamu kurumlarının temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Siirt

Siirt'te de Sosyal Bilimler Lisesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrenciler tarafından şiir okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Fatma Betül Uzun, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u anlattı, İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Şehri Nuh İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler şiir okudu, tiyatro ve oratoryo gösterisi sundu.

Programın sonunda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Abdurrahim İvez, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.