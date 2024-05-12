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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hemşirelerin Özverili Çalışması

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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşireler, tedavi gören bebeklerin yaşama tutunması için özveriyle çalışıyor. Hemşireler, bebeklerin sağlıklı şekilde taburcu edilmesi için sorumluluklarının farkında olarak görev yapıyorlar.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşireler, tedavi gören bebeklerin yaşama tutunması için mesai harcıyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kimisi 1 kilogramın altında olan bebekler tedavi görüyor.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görev alan hemşireler, bebeklerin sağlıklı şekilde taburcu edilmesi için özveriyle çalışıyor.

"Sorumluluklarımızın farkındayız"

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde sorumlu hemşire Betül Karakaş, AA muhabirine, 15 yıllık meslek hayatında çok sayıda bebeğin tedavisinde görev aldığını söyledi.

Bebekleri görünce onlara anne şefkatiyle yaklaştığını dile getiren Karakaş, mesleğini çok sevdiğini belirtti.

Karakaş, şöyle konuştu:

"Ben de anneyim. O yüzden burada yatan bebeklere verdiğimiz şefkatin, vicdanen yaklaşımın değeri çok büyük. Onlara şefkatle hizmet veriyoruz. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu bölümde hizmet vermek gerçekten bir ayrıcalık. Sorumluluklarımızın farkındayız. Evde ailemize karşı sorumluluğumuz var ayrıca burada görevimiz var. Eve gittiğimde öncelikle çocuğuma sevgi veriyorum. Eşim de hemşire. Onun için beni anlıyor. Bana hep destek verdi. İyi ki hemşireyim."

"Ailemizden çok buradaki bebeklerimizle vakit geçiriyoruz"

Hemşire Serap Yaşar da 17 yıldır hemşirelik yaptığını, 9 senedir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bebeklere hizmet verdiğini söyledi.

Bebeklere hizmet vermekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yaşar, şöyle devam etti:

"Hemşire olmaktan çok mutluyum. Aynı zamanda 3 çocuk annesiyim. Onlara bir anne şefkatiyle yaklaşıyoruz. 24 saat telefonlarımız açık oluyor. Evde de bizi bekleyen çocuklarımız var. Eve gidince burayı düşünüyoruz çünkü onlarla da ilgilenmemiz gerekiyor. Burada ne kadar yorulursak yorulalım, eve gittiğimizde çok iyi olmanız gerekiyor çünkü evde de bizi bekleyen çocuklarınız var. Onların yüzündeki gülümseme her şeye bedel. Evdeyken bile aklımız sürekli hastanedeki çocuklarımızda, acaba iyi mi diye. Çalışmasak bile arkadaşlarımızı arayıp bebeklerin durumunu sorabiliyoruz. Bebeklerden kopamıyoruz. Burası da bizim ikinci evimiz gibi. 24 saat burada nöbet tutuyoruz. Ailemizden çok buradaki bebeklerimizle vakit geçiriyoruz."

Hemşire Hasan Kan ise 4 yıldır Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde hizmet verdiğini, ilk görev yerine geldiğinde bebekleri görünce çok heyecanlandığını, bir yandan da çok korktuğunu belirtti.

Zamanla bebeklere alıştığını anlatan Kan, "Şefkat ve özveriyle çalışmanın huzurunu yaşadım." dedi.

Kan, tüm hemşirelerin Hemşireler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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