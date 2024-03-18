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Diyarbakır'da yıkılan kütüphanenin yerine modern bir kütüphane yapılacak

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Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve yıkımı yapılan İl Halk Kütüphanesinin yerine modern bir kütüphane binası yapılacak.

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve yıkımı yapılan İl Halk Kütüphanesinin yerine modern bir kütüphane binası yapılacak.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde 1978'de kurulan 2020 yılına kadar hizmet veren İl Halk Kütüphanesi, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördü.

Yıkımı yapılan İl Halk Kütüphanesinin yerine yeni kütüphane binası inşa edilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, yaptığı açıklamada, yıkımı yapılan kütüphane binasının kentteki halk tarafından bilinen tematik bir yapı olduğunu belirterek, yerleşkenin yer aldığı sokağa bu nedenle "Kütüphane Sokak" isminin verildiğini söyledi.

Kütüphanenin 2020 yılına kadar kent halkına hizmet verdiğini ifade eden Genç, kütüphane binasının depremde hasar gördüğünü hatırlattı.

Yapılan inceleme neticesi alınan karar doğrultusunda yapının yıkımının gerçekleştirildiğini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Kentin hafızasında önemli bir yeri olan kütüphane yıllarca Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerine hizmet verdi. Halihazırda Yenişehir ilçemizde kütüphane bulunmamakta. Yıkımı gerçekleştirilen binanın yerine halkımızın ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş kütüphanecilik hizmeti vermeye uygun yeni bir konsept kütüphane binasının yapılması için Bakanlığımız nezdinde yatırım ve proje çalışmalarına başladık."

Kaynak: AA / Güncel

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