Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hani ilçesinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen M.G'yi takibe aldı.
Zanlının evinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 40 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi.
Arama sırasında evinde bulunmayan şüpheli, aynı gün ekipler tarafından yakalandı.
Uyuşturucu suçundan kaydı bulunan M.G'nin emniyetteki soruşturmasında çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, tutuklandı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel