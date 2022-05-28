Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hani ilçesinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen M.G'yi takibe aldı.

Zanlının evinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 40 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi.

Arama sırasında evinde bulunmayan şüpheli, aynı gün ekipler tarafından yakalandı.

Uyuşturucu suçundan kaydı bulunan M.G'nin emniyetteki soruşturmasında çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, tutuklandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Diyarbakır Uyuşturucu Hisarcık Hani Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title