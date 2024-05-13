Diyarbakır'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin teknik, sosyal ve müzik alanında hazırladığı 13 proje tanıtıldı. Fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Sur Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen fuarın açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir Ernez, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Teknik, sosyal ve müzik alanında birbirinden farklı 13 proje hazırlayan öğrenciler katılımcılara çalışmalarını tanıttı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ernez, proje tanıtımı yapan öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Sanat merkezinde görev yapan öğretmenler ve müzik atölyesi öğrencileri açılışta katılımcılara kısa bir müzik dinletisi sundu.