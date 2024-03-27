Diyarbakır'da tarihi eser operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar ilçelerinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucu Bismil ve Çınar ilçelerinde tarihi eser ve kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

Ekiplerce 4 ayrı noktada gerçekleştirilen operasyonda, Bizans ve Roma dönemlerine ait 270 farklı ebatlarda sikke, 21 yüzük, 6 obje ve kandil ile 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.