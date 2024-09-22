Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Meclisi oy çokluğuyla alınan kararla, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adını Barış Spor Kompleksi olarak değiştirdi.

SPOR KOMPLEKSİNDEN ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN'IN ADINI ÇIKARDILAR

Diyarbakır'da DEM'li Kayapınar Belediyesi, tepki çeken bir karara imza attı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adını oy çokluğuyla değiştirdi. Merkezin yeni adı Barış Spor Kompleksi oldu.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, karara tepki gösterdi. Ocak, yaptığı yazılı açıklamada, şehit edilen Okkan'ın şehirle bütünleşen, kentin sporuna, toplumsal barışına önemli katkılarda bulunmuş ve halkın sevgisini kazanmış önemli bir isim olduğunu belirtti.

Açıklamasında, "Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarda fotoğrafı asılı bulunan Gaffar Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Ocak, Diyarbakırlıların Okkan'a duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı hatırasını yaşatmak için çocuklarına onun ismini verdiğini hatırlattı.

Ocak, şöyle devam etti: "Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır. Spor ve barış kavramlarını Gaffar Okkan'dan ayırmak mümkün değil. Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil, hizmet ve yenilik üretmektir."

ALİ GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952'de dünyaya gelen Okkan, 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanan Ali Gaffar Okkan, çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, iki yıl sonra da şube müdürlüğüne terfi etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 1986'da görev alan Okkan, bu ilde 1992'de Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Okkan, 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edilerek, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı. Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Okkan bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Okkan, 24 Ocak 2001 günü 17.40 sıralarında makamından çıkarak valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu.

Hain saldırıda, Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.