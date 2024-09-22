Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi'nden skandal karar! Gaffar Okkan'ın ismini tabeladan sildiler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da DEM'li Kayapınar Belediyesi, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adını Barış Spor Kompleksi olarak değiştirdi. Karara tepkiler gecikmedi.

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediye Meclisi oy çokluğuyla alınan kararla, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adını Barış Spor Kompleksi olarak değiştirdi.

SPOR KOMPLEKSİNDEN ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN'IN ADINI ÇIKARDILAR

Diyarbakır'da DEM'li Kayapınar Belediyesi, tepki çeken bir karara imza attı. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin adını oy çokluğuyla değiştirdi. Merkezin yeni adı Barış Spor Kompleksi oldu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak'tan Kayapınar Meclisi'ne Tepki

TEPKİLER GECİKMEDİ

Ak Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, karara tepki gösterdi. Ocak, yaptığı yazılı açıklamada, şehit edilen Okkan'ın şehirle bütünleşen, kentin sporuna, toplumsal barışına önemli katkılarda bulunmuş ve halkın sevgisini kazanmış önemli bir isim olduğunu belirtti.

Açıklamasında, "Bundan eminiz ki gönüllerde taht kurmuş ve hala duvarlarda fotoğrafı asılı bulunan Gaffar Okkan'ın isminin spor kompleksinden kaldırılması her kesimden Diyarbakırlıları derinden yaralayacaktır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Ocak, Diyarbakırlıların Okkan'a duyduğu sevgi ve saygıdan dolayı hatırasını yaşatmak için çocuklarına onun ismini verdiğini hatırlattı.

Ocak, şöyle devam etti: "Böylesine vatandaşların sevgisini kazanmış bir ismin adını spor kompleksinden kaldırmak, Diyarbakır'ın değerlerine büyük bir saygısızlıktır. Spor ve barış kavramlarını Gaffar Okkan'dan ayırmak mümkün değil. Bu tür girişimler, toplumda ayrışmayı ve kutuplaşmayı artırır. Şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil, hizmet ve yenilik üretmektir."

ALİ GAFFAR OKKAN KİMDİR?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1952'de dünyaya gelen Okkan, 30 Eylül 1970'te Polis Kolejinden, 29 Eylül 1973'te Polis Akademisinden mezun oldu. İzmir Emniyet Müdürlüğüne komiser yardımcısı olarak atanan Ali Gaffar Okkan, çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 1983'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı, iki yıl sonra da şube müdürlüğüne terfi etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 1986'da görev alan Okkan, bu ilde 1992'de Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Okkan, 6 Aralık 1993'te 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edilerek, Kars Emniyet Müdürü olarak atandı. Ali Gaffar Okkan, 18 Kasım 1997'de ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevine başladı. Okkan bu arada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden de mezun oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Okkan, 24 Ocak 2001 günü 17.40 sıralarında makamından çıkarak valilik binasına doğru seyir halindeyken, Şehitlik semti Sezai Karakoç Bulvarı'nda pusuya düşürüldüğü silahlı saldırıda şehit oldu.

Hain saldırıda, Okkan'ın yanı sıra polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy da şehit düştü.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel

Ali Gaffar Okkan Ali Gaffar Okkan Yerel Haberler Mehmet Raşit Kayapınar AK Parti Politika Güncel Spor

Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

 Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi

Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia! İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş

İki parti birleşiyor! Olmazsa olmaz şartları ise Mansur Yavaş
1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol kralı çıkaran takım hangisidir? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kaç kez gol kralı çıkardı? Türkiye'nin farklı yörelerinde "tarla sincabı" veya "tarla faresi" içim kullanılan ifade hangisidir? PAOK hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? PAOK açılımı ne, PAOK ne demek? PAOK Yunan takımı mı? Hangi tarihi olayın gerçekleştiği miladı yılın rakamları, doğru biçimde tamamlanmış standart sudoku tablosunun bir satırında yan yana gelebilir? Hangisi Cengiz Han'ın torunu, Çin'deki Yuan Hanedanlığı'ndan bir imparatordur? Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? Eyüpspor penaltı kararı doğru mu, Mert Günok penaltı yaptı mı (22 Eylül Beşiktaş Eyüpspor)? Yüksel Arslan kimdir? Yüksel Arslan Tweet olayı nedir? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Rayo Vallecano Atletico Madrid maçı kaç kaç, maç bitti mi? Lyon Marsilya maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Lyon Marsilya maçı kaç kaç, maç bitti mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });