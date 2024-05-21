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Diyarbakır'da "Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği" düzenlendi

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş tarafından öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 'Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında 16 atölye kuruldu ve çocuklar gökyüzü gözlemi, geleneksel oyunlar, robotik ve fen deneyleri gibi etkinliklere katıldı. Öğrenciler etkinliklerden memnun kaldıklarını belirterek tekrar yapılmasını istediklerini ifade etti.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde "Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş tarafından öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik "Köy Gökyüzü Gözlem ve Bilim Şenliği Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Bilim Sanat Merkezi ve AR-GE biriminde görevli öğretmenler, ilçeye bağlı kırsal Yiğityolu Mahallesi'ndeki ilkokulun bahçesinde şenlik için gökyüzü gözlem, geleneksel oyunlar, robotik ve fen deneyleri başta olmak üzere 16 atölye kurdu.

Şenlikte, teleskopla güneşi gözlemleyen çocuklar, atölyelerde farklı etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Proje koordinatörü Seda Coşkun, AA muhabirine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yılsonu etkinlikleri kapsamında köy şenliği düzenlediklerini söyledi.

Proje kapsamında 16 farklı atölyenin kurulduğunu anlatan Coşkun, "Astronomi ağırlıklı atölyelerimiz var. Bu atölyelerimizde öğrencilerimiz gökyüzünde gördükleri yıldızların isimlerini öğrenecek. Bilim konusunda interaktif etkinliklere katılım sağlayacaklar." dedi.

İl merkezlerinde bu tür etkinliklerin çok yapıldığını ancak kırsaldaki öğrencilerin mesafeden dolayı bu programlara katılamadığını belirten Coşkun, bu nedenle şenliği kırsal mahallede yaptıklarını kaydetti.

"Köyümüzde ilk defa şenlik yapılıyor"

Öğrencilerden 11 yaşındaki Serap Eren de şenliğin çok güzel geçtiğini dile getirerek, "İlk defa köyümüzde bir şenlik yapılıyor. Teleskopla ilk defa güneşe baktım. Güneşteki lekeleri gördüm, her şey çok güzeldi. Bu etkinliklerin tekrar yapılmasını isterim." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Ahmet Eren ise "İlk önce teleskoptan güneşe baktım. Çok güzeldi. Etkinlikte çok eğlendim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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