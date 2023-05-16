Diyarbakır'da içme suyu projesi için arıtma tesisinin kapasitesi artırılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İLBANK iş birliğiyle kentin 2055 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek "Diyarbakır 2. Merhale İçme Suyu Projesi" kapsamında arıtma tesisinin kapasitesi artırılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İLBANK iş birliğiyle kentin 2055 yılına kadar içme suyu sorununu çözecek "Diyarbakır 2. Merhale İçme Suyu Projesi" kapsamında arıtma tesisinin kapasitesi artırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ikinci kısım içme suyu arıtma tesisi projesinde çalışmalara başladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, İLBANK Bölge Müdürü Süleyman Halit Bayrak çalışmaları inceledi, personelden bilgi aldı.

Projenin Diyarbakır'da içme suyu sorununun çözümü bakımından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Projeyle Dicle Barajından Diyarbakır'a saniyede 3 metreküp ilave su sağlanacak. Şehrin şu anda aldığı suyu 2 katına çıkarmış olacağız. Bu çok önemli bir proje. İnşallah 2055 yılına kadar Diyarbakır'da, öngörmüş olduğumuz şehrin gelişimi, nüfus artışına göre herhangi bir su sıkıntısı yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.