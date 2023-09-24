Diyarbakır'da dernek binasında bilgisayar ve cep telefonu hırsızlığı

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki bir dernek binasından çalınan bilgisayarlar ve cep telefonlarına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı. Polis ekipleri, hırsızlık olayını güvenlik kamerası kayıtları ve çevrede yaptıkları araştırmalar sonucunda çözdü.

Diyarbakır'da dernek binasındaki bilgisayarlar ile cep telefonlarının çalınmasına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Sur ilçesindeki dernek ofisinden Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından bağışlanan 14 bilgisayar ile 2 cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevrede araştırma yaparak güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda hırsızlık zanlıları S.D. (20), H.B. (17) ve H.A. (17) ile çalıntı malzemeleri satın aldıkları iddiasıyla iki şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ofisten çalınan 14 bilgisayardan 9'u bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, dernek binasındaki hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yüzleri kapalı 3 kişinin dernek binasında yürümeleri yer alıyor.