Diyarbakır'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte farklı kategorilerde başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

Karaloğlu, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık ile Genç Seda Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmalarında bölge 1'inciliği elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Kayapınar Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Eyüp Furkan Eşlik ve Ali Çaputçu ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği ve 40 bin öğrencinin katıldığı "Kitap Kurdu" yarışmasında 5'inci ve 6'ncı sınıflar kategorisinde Türkiye 1'inciliği elde eden Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hicap Özel'i makamında ağırladı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Karaloğlu, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Karaloğlu, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de yer aldı.