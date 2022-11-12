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Diyarbakır'da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı

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Diyarbakır'da alüminyum fabrikası fırınında patlama: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 2'nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) 2'nci etapta, alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde bulunan OSB 2'nci etapta meydana geldi. Alüminyum üretimi yapılan fabrikanın fırın kısmında çalışma yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Fabrika çalışanlarının bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kimyasal- biyolojik- radyolojik- nükleer tehditlere (KBRN) karşı özel kıyafetli AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada 4 işçi, yaralanırken, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlamanın olduğu fabrika içinde KBRN'ye karşı özel kıyafetli ekiplerin çalışması sürerken, nedeni ise araştırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır OSB Güncel Haberler

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