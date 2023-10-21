Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 285 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç Operasyonunda 285 kilogram esrar ile 60 bin 595 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak maksadıyla Lice ilçesi Kayacık ve Uçarlı Mahallesi kırsalında icra edilen Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç operasyonu gerçekleştirildi.

Söz konusu operasyonda; 127 kilogram toz esrar, 158 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 285 kilogram esrar maddesi, 60 bin kök kenevir bitkisi ve 596 kök skunk bitkisi olmak üzere toplam 60 bin 596 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Açıklamada, uyuşturucu maddelerinin muhafaza altına alınarak kenevir ve skunk bitkilerinden 1 kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi. - DİYARBAKIR