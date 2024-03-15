Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yetim ve Öksüz Aileler İçin İftar Programı Düzenledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı vesilesiyle yetim ve öksüz aileleri için düzenlediği iftar programında buluştu. Programda Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su çocuklarla ilgilendi ve ailelerle sohbet etti. Zeliha Su, yetim ve öksüz çocukların yanında olacaklarını vurguladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yetim ve öksüz aileleri için iftar programı düzenledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ramazan ayı vesilesi ile yetim ve öksüz ailelerini iftar programında buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesiste düzenlenen programda Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su çocuklarla yakından ilgilendi, ailelerle sohbet etti.
Talepleri dinleyen Zeliha Su, yetim ve öksüz çocukların yanında olacaklarını vurguladı.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin eşi Meryem Çiftçi de katıldı.