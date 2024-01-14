Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Karate Turnuvası Düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla karate turnuvası düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca bu yıl ilk defa gerçekleştirilen "Bölge Karate Turnuvası"na, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Bitlis, Bingöl, Batman ve Muş'tan sporcular katıldı.

Talaytepe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuvada, farklı kategorilerde 311 sporcu mücadele etti.

Turnuvada, 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş sporcular 5 kategoride yarıştı. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday ve şube müdürleri turnuvaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi.