Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 Milyon 520 Bin Çiçeği Toprakla Buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tesislerinde ürettiği 1 milyon 520 bin yazlık mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, daha yeşil ve estetik bir Diyarbakır için merkez ilçelerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl yaz aylarında 2 milyon yazlık mevsimlik çiçek dikimi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Prof. Necmettin Erbakan, Mezopotamya, Fırat, Kamışlo Bulvarları, Elazığ ve Hayati Avşar Caddeleri, Sur ilçesinin tarihi alanları, vilayet çevresi ile müzelere 1 milyon 520 bin çiçek dikti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, farklı tür ve renklerde ürettiği mevsimlik yazlık çiçek dikim çalışmalarını, ihtiyaç durumuna göre yeni yapılan parklar, yeni açılan bulvar ve yeşil alanlarda sürdürecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tesislerinde ürettiği 1 milyon 520 bin yazlık mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, daha yeşil ve estetik bir Diyarbakır için merkez ilçelerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu yıl yaz aylarında 2 milyon yazlık mevsimlik çiçek dikimi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Prof. Necmettin Erbakan, Mezopotamya, Fırat, Kamışlo Bulvarları, Elazığ ve Hayati Avşar Caddeleri, Sur ilçesinin tarihi alanları, vilayet çevresi ile müzelere 1 milyon 520 bin çiçek dikti.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, farklı tür ve renklerde ürettiği mevsimlik yazlık çiçek dikim çalışmalarını, ihtiyaç durumuna göre yeni yapılan parklar, yeni açılan bulvar ve yeşil alanlarda sürdürecek.