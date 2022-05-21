Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

AA - Aziz Aslan - Güncel
 - Güncelleme:
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 992'nci gününde sürdü.

11 yıl önce 20 yaşındayken dağa götürülen kızı Suzan için Iğdır'dan gelen baba Aziz Kıyga da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Kıyga, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır evladından haber alamadığını söyledi.

Merak ettiği kızının geri dönmesini isteyen Kıyga, şöyle konuştu:

"Dershaneye ders çalışmaya gittiği sırada kızım gitti. Gittiğinde daha 20 yaşındaydı. Aileleri televizyondan gördüm ve geldim. Buradan kızıma seslenmek için geldim. Oranın bir faydası yok ve sonu ölümdür. Kızım ölmesin geri gelsin. Gözümle bir daha görmek istiyorum. Evlat acısı çok zor."

AA / Aziz Aslan - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Iğdır, Baba, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title