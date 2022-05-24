Geçtiğimiz aylarda Twitter'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığı öne sürülmüştü. Söz konusu olayla ilgili birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşım yapıp açıklamaya tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

"KONUNUN TEKRAR GÜNDEME GEİTİRİLMESİ İYİ NİYET DEĞİL"

Diyanetten yapılan açıklamada, daha önce de paylaşılan iftiranın, 2 Ocak 2018'de Başkanlık tarafından tekzip edilmesine rağmen konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı belirtildi.

KONUNUN ÖNEMİ DEFAATLE VURGULANDI

Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin Başkanlık tarafından defaatle dile getirildiği, seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekildiği vurgulandı.

"BAŞKANLIĞIMIZI HEDEF ALAN BİR İFTİRA"

Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.