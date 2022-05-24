Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yaptığı iddiası - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yaptığı iddiası

Haberler.com - Zehra Yaşık - Güncel
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın '9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği' yönünde açıklama yaptığı iddiası

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada gündeme gelen "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Diyanetten yapılan açıklamada, "Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz aylarda Twitter'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığı öne sürülmüştü. Söz konusu olayla ilgili birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşım yapıp açıklamaya tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Diyanetten yapılan açıklamada, daha önce de paylaşılan iftiranın, 2 Ocak 2018'de Başkanlık tarafından tekzip edilmesine rağmen konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın '9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği' yönünde açıklama yaptığı iddiası

Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin Başkanlık tarafından defaatle dile getirildiği, seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekildiği vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın '9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği' yönünde açıklama yaptığı iddiası

Açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, Başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın '9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği' yönünde açıklama yaptığı iddiası

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"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yaptığı iddiası"
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""Diyanet İşleri Başkanlığı, "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.""

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Evlilik, Twitter, Çocuk, Güncel, Haberler

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