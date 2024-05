Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İyilik Ödülleri Daha da Anlamlı Hale Geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hemen hemen bütün coğrafyalarda yaşanan savaş, şiddet, terör, yoksulluk gibi sorunlar yeryüzünü kasıp kavurduğunu belirterek, "İçinden geçtiğimiz bu süreçte, iyiliği yeniden hayatın merkezine, insanlığın gündemine taşımayı gaye edinen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri daha da anlamlı hale gelmektedir." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuşan Erbaş, İslam'ın, dünya ve ahiret huzuru için insanları iyiliğe, cömertliğe, adalete, merhamete davet ettiğini hatırlattı.

Erbaş, "Yüce Rabbimiz, 'İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde iyilikle ortadan kaldır.' buyurmak suretiyle bizlere her halükarda iyilik yapmayı emretmekte ve iyiliğin gücüne vurgu yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Dünyanın zor zamanlardan geçtiğini belirten Erbaş, "Hemen hemen bütün coğrafyalarda yaşanan savaş, şiddet, terör, yoksulluk gibi sorunlar yeryüzünü kasıp kavurmaktadır. İçinden geçtiğimiz bu süreçte, iyiliği yeniden hayatın merkezine, insanlığın gündemine taşımayı gaye edinen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri daha da anlamlı hale gelmektedir." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Türkiye'de ve tüm dünyada ihtiyaç duyulan her yere, herhangi bir ayrım gözetmeden iyilik elini uzattığını belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"2023 yılı itibarıyla 750 bini bulan vekaletle kurban hissesiyle ülkemizin her yerinde ve 7 kıtada bayram sevincine katkı sunuyoruz. Böylece TDV, dünyanın 149 ülkesinde ve ülkemizin her yerinde milyonlarca insana milletimizin cömertliğini ve devletimizin büyüklüğünü tanıtmaya vesile olmuştur. Yurt içi ve yurt dışında öncülük ettiğimiz ramazan paketleri, zekat ve sosyal yardımlarla, inşa ettiğimiz cami ve külliyelerle, 40'ı aşkın dil ve lehçede yayınladığımız eserlerle, yurt içinden ve yurt dışından eğitimine katkıda bulunduğumuz on binlerce öğrenciyle, İslam Araştırmaları Merkezi, 29 Mayıs Okullarımız, 29 Mayıs Üniversitemiz ve daha pek çok farklı alanda yaptığımız faaliyetlerle Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak iyiliğin iyileştirici gücüne destek olmaya gayret ediyoruz."

"550 bin etkinliğimize 9 milyon gencimiz katıldı"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Küresel, fesat, ifsat, fitne ve tefrika şebekelerinin, sapkın anlayışların, terör örgütlerinin özellikle hedef kitle olarak seçtiği çocuklara, gençlere, aileye yönelik hizmetlere ayrı bir önem veriyoruz. TDV'nin de desteğiyle bu kapsamda 1723 manevi danışman, 2000 kadar gençlik koordinatörü, 1649 Diyanet izci lideri ile 1198 Diyanet gençlik merkezinde kişilik ve kimlik oluşumunda çocuklarımıza ve gençlerimize rehberlik etmeye, rol model olmaya, milli manevi değerleri aşılamaya, sahih dini bilgiyi aktarmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2023'te sadece gençlere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 88 projeyle din, eğitim, kültür, sanat, spor, izcilik, kişisel gelişim, dil ve benzeri alanlarda etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Erbaş, "550 bin kadar etkinliğe yaklaşık 9 milyon gencimiz katılmıştır. Ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesine yönelik binlerce program yaptık, Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerinde 2023'ten bugüne kadar gerçekleştirilen binlerce faaliyete 3 milyonu aşkın vatandaşımız katıldı." dedi.

Başkan Erbaş, kötülüğü ortadan kaldırmanın yolunun iyiliği egemen kılmaktan geçtiğini dile getirerek, "Bunun için de iyiliği isteyenler ve savunanlar olarak bizler, kötülüğün, fitne ve fesadın peşinde koşanlardan daha çok, daha güçlü, daha sistemli çalışmak zorundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 150 bin kadar hocamızla ve onların aileleriyle bu mefkure doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.