DİSK Üyeleri Taksim'de 1 Mayıs'ı Kutladı

DİSK üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı ardından da basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e DİSK üyeleri Taksim Meydanı'na geldi. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamalarda bulundu.

'BİRLİK, MÜCADELE GÜNÜ'

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Öncelikle 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda yitirdiğimiz arkadaşlarımızı, 1989'da Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesinde yitirdiğimiz arkadaşımızı ve 1996 1 Mayıs'ında Kadıköy'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla, özlemle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün 1 Mayıs. Bugün dünyanın dört bir yanında, beş kıtada binlerce kilometre ötede yüzünü hiç görmediğimiz sınıf kardeşlerimizle taleplerimizi, mücadelemizi hep birlikte haykırdığımız bir gün. 1 Mayıs, ülkemizde ne yazık ki işçilerin, emekçilerin son derece olumsuz bir süreci yaşadığı, bir kara tabloyu yaşadığı bir dönemde gerçekleşiyor. ve 1 Mayıs, yine ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir yasağın, ablukanın gölgesinde yaşanıyor. Bugün burada Taksim Meydanı, 1 Mayıs Meydanı bir kez daha yasaklı. 1 Mayıs Meydanımız, Taksim Meydanı bir kez daha gördüğünüz gibi barikatlarla abluka altına alınmış durumda. Sadece Taksim Meydanı mı? Bütün bir İstanbul şehri bugün ablukaya alınmış durumda. Dünyanın her yerinde işçiler, emekçiler 1 Mayıs'ını kendi belirledikleri alanlarda kutlarlar. Ama ülkemizde 1 Mayıs meydanı, Taksim Meydanı yıllardır yasaklı. Yıllardır 1 Mayıs'ı ve Taksim Meydanı'nı özgürleştirmek için mücadele veriyoruz. 2010, 2011 ve 2012'de bu meydanda tam da burada dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını yaptık. Ancak 2013'ten bu yana Taksim Meydanı yeniden yasaklı. Aslında bu barikatlar çok şeyi anlatıyor. Bu barikatlar bugün ülkeyi yöneten siyasi iktidarın zihniyetini anlatıyor. Bu barikatlar milyonlarca işçiyi, emekçiyi; asgari ücrete sendikasızlığa mahkum etmeyi anlatıyor. Türkiye bir asgari ücretliler ülkesi, Türkiye çalışmak zorunda olan emekliler ülkesi, Türkiye patronundan daha çok vergi veren işçiler ülkesi ülkemizi kadınların her gün şiddetle ve ayrımcılıkla yüz yüze kaldığı bir ülke" dedi.