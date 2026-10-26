DİSK Başkanı Çerkezoğlu, Aliağa'daki Smart Solar işçilerine destek verdi

(İZMİR) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki Smart Solar fabrikasında sendikal hakları ve toplu iş sözleşmesi talepleri için eylem yapan işçilerin direniş çadırını ziyaret etti. İşçilere destek veren Çerkezoğlu, işten çıkarılan çalışanların işe iadesi, ödenmeyen alacakların karşılanması, sendikal baskıların sona erdirilmesi ve işverenin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için masaya oturması çağrısında bulundu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Aliağa'daki Smart Solar fabrikasında sendikal haklarının tanınması ve toplu iş sözleşmesi sürecinin başlatılması talebiyle eylemlerini sürdüren işçilerin direniş çadırını ziyaret etti. Ziyarette işçilerle bir araya gelen Çerkezoğlu, çalışanların sendikalaşma hakkına dikkat çekerek mücadelelerine DİSK olarak destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İşçilerin mücadelesini dayanışma ve örgütlenme açısından önemli bulduğunu belirten Çerkezoğlu, emekçilerin çalışma koşulları ve gelecekleri hakkında söz sahibi olabilmelerinin önemini vurguladı. Sendikalı olmanın ve çalışanların istedikleri sendikayı özgürce seçebilmesinin yasal ve anayasal bir hak olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, Smart Solar işçilerinin bu haklarını kullanmak için mücadele ettiğini dile getirdi.

"ONURLU YOLDA YÜRÜYORSUNUZ"

Çerkezoğlu, "Bütün Smart işçisi kardeşleri, sendikamız Enerji-Sen ve Birleşik Metal-İş'le birlikte yürüttükleri bu mücadeleye DİSK'e, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK'e hoş geldiniz diyorum. Omuz başımıza, mücadelemize, yürüyüşümüze, direnişimize hoş geldiniz arkadaşlar. Sizleri kutluyorum, kendi emeğinizi, ekmeğinizi elinize aldığınız için, özgür iradenizle kendi hayatınız hakkında söz ve karar sahibi olacağınız bir sendikayı ve bir mücadeleyi seçtiğiniz için hepinizi tek tek kutluyorum, kucaklıyorum. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, direnişler getirdiniz. Genel Başkanımızın da söylediği gibi, sendikalı olmak en temel yasal ve anayasal hakkımızdır. Aynı zamanda istediğimiz sendikayı özgürce seçebilmek de en temel yasal ve anayasal hakkımızdır. Sizler bu hakkınızı kullanarak DİSK'in çatısı altında çalıştığınız bu iş yerinde geleceğinizi kurmak için bir adım attınız. Tüm baskılara rağmen, tüm zorluklara rağmen, Smart işvereninin bütün haksız ve hukuksuz uygulamalarına rağmen bu baskılara rağmen bu onurlu yolda yürüyorsunuz" dedi.

SMART SOLAR İŞÇİSİNE DESTEK

"Bugün Türkiye'de her şey ama her şey işçilerin sendikalaşmasının, örgütlenmesinin önünde engeldir" diyen Çerkezoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Yasalar, mevzuat, işveren tutumu, hükümetin tutumu; bütün bunlar bizim sendikalaşmamız ve örgütlenmemizin önünde engeldir. Çünkü bugün Türkiye'yi mahküm etmeye çalıştıkları, bütün işçileri, bütün sınıf kardeşlerimizi mahküm etmeye çalıştıkları asgari bir yaşamı ancak bizim sendikasızlığımız üzerine kurabilirler. Sizlerin o nedenle attığınız bu adım, hem sendikalı olmak hem de kendinizin söz ve karar sahibi olacağı DİSK'in çatısı altında bu mücadeleyi yürütme kararı, sadece Smart işçilerinin bir meselesi değildir. Siz verdiğiniz bu karar, attığınız bu adım, gösterdiğiniz bu irade, aynı zamanda bütün sınıf kardeşlerimizin, Türkiye işçi sınıfının geleceğine dair bir karardır. O nedenle biz biliyoruz ki Smart işçisi kazandığında Türkiye işçi sınıfı kazanacak. Bütün sınıf kardeşlerimiz kazanacak. Tüm sınıf kardeşlerimizi sendikalı olmaya, DİSK'li olmaya ve DİSK'in çatısı altında bu mücadeleyi büyütmeye bir kez daha buradan, bu mücadelenin ve direnişin merkezinden hep birlikte seslenerek çağırıyoruz. Koşullar ne olursa olsun, her türlü baskıya ve zorluğa rağmen İzmir'de de, bütün Ege Bölgesi'nde de, bütün Türkiye'de de tüm sınıf kardeşlerimizi bu mücadeleye destek vermeye ve bu mücadelede birlikte olmaya çağırıyoruz. O nedenle sizlerin bu kapıda, bu yağmurda, çamurda, bu direniş çadırında, bu onur çadırında yürüttüğünüz mücadele, diğer taraftan içeride çalışan arkadaşlarımızın verdikleri destek, gösterdikleri dayanışma bütün Türkiye işçi sınıfına örnektir.

Tekrar hepinizi tek tek kucaklıyorum ve tekrar kutluyorum bu onurlu mücadelenizden dolayı. Smart işçisi arkadaşlarımız, işverenin bütün baskılarına rağmen içeride de dışarıda da onurlu duruşunu devam ettiriyor. İşten çıkartılan, tümüyle haksız ve hukuksuz bir biçimde, sendikasını özgürce seçtiği için işten çıkartılan tüm arkadaşlarımızın bu kapı önündeki onurlu duruşu, içerideki arkadaşlarımızın işverenin bütün oyunlarına, bölme çabalarına rağmen dimdik durduğu, kararlı durduğu, onurlu durduğu bu mücadele, evet, bütün Türkiye işçi sınıfına örnektir değerli kardeşlerim. Kapatılsak da sendikalarımızın kapısına kilit vurulmaya çalışılsa da her türlü engelle önümüze barikatlar örülse de DİSK'in tarihi direnişin, mücadelenin ve zaferlerin tarihidir. İnanıyorum ve biliyorum ki Smart işçisi arkadaşlarımızın mücadelesi de DİSK'in tarihine, o direnişin, mücadelenin ve zaferlerin tarihine yepyeni ve çok güzel bir sayfa ekleyecek. Bunu sizler başaracaksınız, hep birlikte başaracağız, yan yana, omuz omuza başaracağız, mutlaka başaracağız, mutlaka biz kazanacağız çünkü biz haklı bir mücadelenin, alın terinin, onur mücadelesinin mimarlarıyız. Sizleri tekrar tebrik ediyor, kutluyorum.

TALEPLER DİLE GETİRİLDİ

Bu mücadelede sonuna kadar yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. DİSK bütün gücüyle sevgili kardeşlerim, DİSK bütün gücüyle direnen, mücadele eden, emeğine, ekmeğine sahip çıkan tüm sınıf kardeşlerinin yanındadır. Yanında olmaya da devam edecektir. Haydi, buradan hep birlikte bir söz verelim. Buradan hep birlikte bir söz verelim. Taleplerimiz çok açık ve net. İşten çıkartılan, tümüyle haksız ve hukuksuz bir biçimde işten çıkartılan tüm arkadaşlarımızın geri alınması. Aynı zamanda biliyorum, sendikamızdan bilgi aldım gelmeden önce, içeride ödenmeyen birçok alacaklar var. Bunların işveren tarafından ödenmesi, sendikal baskılara son verilmesi ve Smart işçisi arkadaşlarımızın sendika seçme özgürlüğüne saygı gösterilmesi ve bakanlığa yetki noktasına gelmiş olan, çoğunluğu sağlamış olan sendikamız Enerji-Sen'de de işverenin masaya oturması temel taleplerimiz. Haydi, buradan söz verelim. Tüm arkadaşlarımız başı dik, alnı açık bir biçimde bu fabrikanın kapısından içeriye girene kadar ve bu iş yerinde davullarla, zurnalarla toplu iş sözleşmesini imzalayana kadar hep birlikte yan yana, omuz omuza olacağız. Bunun sözünü hep beraber verelim. Yolumuz açık olsun sevgili kardeşlerim. Yolumuz açık olsun. Yan yana, omuz omuza mücadele devam. Tekrar hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

Kaynak: ANKA