Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcıları atamalarını imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.