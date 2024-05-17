Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcıları atamalarını imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Ayşe Berris Ekinci, Nuh Yılmaz ve Burhanettin Duran atandı.