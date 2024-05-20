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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'da Türk iş insanları ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türk iş insanları ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Fidan, Pakistan'daki temasları kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Türk iş insanları ve kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Bakanlığın görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Pakistan'daki resmi temaslarını tamamlamasının ardından İslamabad Büyükelçiliğimizde Türk iş insanları ve kurum temsilcileri ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Fidan, Pakistan'daki temasları kapsamında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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