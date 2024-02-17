Dışişleri Bakanı Fidan, UCM Savcısı Karim Ahmad Khan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın Münih kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Almanya'da yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Münih'te Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Hakan Fidan, bugün erken saatlerde, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Karadağ Dışişleri Bakanı Filip Ivanovic, İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan ile bir araya gelmişti. - MÜNİH