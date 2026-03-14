Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeşli mevkidaşı Rahman ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Bakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bangladeş'te şubat ayında yapılan seçimlerle uzun bir aradan sonra bu ülkenin istikrarını sağlayacak çok önemli bir adımın atılmış olduğunu söyleyen Fidan, mevkidaşı Rahman'ın ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptığına dikkati çekti.

Fidan, Türkiye'nin de Bangladeş'teki bu istikrarlı süreci sonuna kadar desteklediğini belirterek, "Bangladeş'in artık gerek İslam dünyasında gerek bölgesinde hak ettiği yeri alması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Bangladeş'in köklü ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Fidan, Bangladeş'in Türkiye'nin değerli bir ortağı olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, "Bengal halkının Balkan Harbi sırasındaki yardımları ve Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği destek bu tarihi kardeşliğin en önemli örnekleri arasında yer almıştır. Bugün de bu sağlam temeller üzerinde çok daha güçlü ve vizyoner bir ortaklık inşa etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bangladeş'in omuzladığı büyük insani sorumluluğa da işaret eden Fidan, krizin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen Arakanlı Müslüman mültecilerin maruz kaldığı trajedinin devam ettiğini hatırlattı.

Fidan, "Bangladeş, 1 milyondan fazla Rohingya'ya (Arakanlı Müslüman mülteci) ev sahipliği yaparak tüm insanlık adına tarihi bir fedakarlık sergilemektedir. Bangladeşli kardeşlerimizin Rohingya Müslümanlarına gösterdiği örnek misafirperverlik ve insani duruş takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu yükü paylaşmak, Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı acıları hafifletmek ve Bangladeş'e destek olmak amacıyla yardımları hız kesmeden sürdürdüğünü vurgulayan Fidan, "Ülkemiz tarafından sağlanan insani yardımların toplam değeri 80 milyon dolara ulaşmış durumda. TİKA, AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından sağlık, barınma, eğitim ve altyapı gibi alanlarda desteklerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz." dedi.

Arakanlı Müslüman mültecilerin güvenli, onurlu ve gönüllü şekilde ülkelerine dönmelerini teminen uluslararası gelişmeleri de yakından takip ettiklerini kaydeden Fidan, "Bu çerçevede Gambiya tarafından Uluslararası Adalet Divanı nezdinde açılan dava da dahil olmak üzere uluslararası hukuki girişimleri desteklemekteyiz." diye konuştu.

"Savaşın tüm bölgeye yayıldığını endişeyle müşahede ediyoruz"

Bölgenin istikrarı, güvenliği, huzuru ve refahının Türkiye'nin dış politikasının temel öncelikleri arasında yer aldığının altını çizen Fidan, "Ancak ne yazık ki savaşın tüm bölgeye yayıldığını endişeyle müşahede ediyoruz. Bu yıkıcı tablonun yalnızca bölgesel güvenlik ve insani boyutta kalmadığı, küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiği de aşikardır. Bu gelişmelerin bölgemizde telafisi imkansız kalıcı düşmanlıklara yol açmasından da endişe etmekteyiz. Bu savaşa bir an önce son verilmesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, gelinen aşamada tüm tarafların diplomasi masasına dönmesi gerektiği ve kalıcı çözüme ancak diyalog yoluyla ulaşılabileceğinin açık olduğunu belirterek, "Türkiye olarak gayretlerimizi tamamen bu yönde yoğunlaştırmış durumdayız. Barış ve istikrar yönündeki samimi gayretlerimiz, sergilediğimiz anlayış ve yapıcı yaklaşım milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir." ifadelerini kullandı.

13 Mart'ta İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin de Fidan, "Biliyorsunuz dün ülkemize yönelen bir füze daha havada etkisiz hale getirilmiştir. Bu vahim hadiseyle ilgili olarak İranlı muhataplarımızla doğrudan temas halindeyiz." dedi.

Diplomasi Akademileri arasında işbirliği

Fidan, küresel ve bölgesel krizlerin çözümünün ancak yetkin bir diplomasi ve güçlü kurumlarla mümkün olduğunu belirterek, bu vizyonla bugün mevkidaşıyla iki ülkenin Diplomasi Akademileri arasındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptını imzaladıklarını dile getirdi.

Bakan Fidan, "Bu mutabakat zaptıyla Türk ve Bangladeşli diplomatların işbirliğine yeni ufuklar kazandırmayı umuyoruz." dedi.

Bangladeş'in uluslararası platformlarda mensubu bulunduğu farklı gruplarla son derece geniş bağlantılara sahip olan stratejik bir ülke olduğunu kaydeden Fidan, Bangladeş'in "Küresel Güneyin güçlü bir sesi, Asya'nın öncelikli ve yetkin bir temsilcisi" konumunda olduğunu söyledi.

Fidan, Bangladeş'in kalkınma, iklim, barışı koruma ile göç yönetimi ve mültecilerin korunması gibi kritik konularda etkin bir rol oynadığının altını çizerek, "Türkiye çok taraflılığa inanan ve bunu güçlü biçimde destekleyen Bangladeş ile BM bünyesinde öteden beri yakın temas ve işbirliği içerisindedir." diye konuştu.

Bu çerçevede mevkidaşı Rahman'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Başkanlığı görevine adaylığını da memnuniyetle karşıladıklarını ve ülke olarak da desteklediklerini belirten Fidan, "Biliyorsunuz Genel Kurul, BM sisteminde tüm üyelerin eşit biçimde temsil edildiği yegane organ olarak özel bir konuma sahip. Bangladeş'in BM'deki etkin rolü ve Sayın Rahman'ın engin BM tecrübesiyle bu önemli görevi başarıyla yürüteceğinden hiç şüphe duymuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, Türkiye ve Bangladeş arasındaki işbirliğinin kapsamının iki kardeş ülkeye yakışır şekilde son derece geniş olduğunu belirterek, Bangladeşli muhataplarla görüşmelerini gelecek dönemde de artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Fidan, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni projelerle güçlendirmek ve Güney Asya'da istikrarı, huzuru ve refahı artırmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Savaşın bir an önce durması gerekmekte

Bakanların konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi.

Bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Fidan, belli tutum ve tavırlar devam ederse "savaşın öngörülemez bir yayılmaya gideceğini" baştan söylediklerini, bunun da yaptıkları bu uyarı ve analizlerin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bakan Fidan, "Bu noktada savaşın bir an önce durması ve diplomasi masasına dönülmesi gerekmekte. Aksi takdirde bölgede daha fazla bu savaşın yayılmaya başladığını göreceğiz. Bizim dediğim gibi en büyük endişemiz bölgede saldırılar devam ettikçe, İran'a yönelik saldırı devam ettikçe, İran'ın da bölge ülkelerine saldırıları devam ettikçe, bu giderek daha büyük bir içinden çıkılamaz sarmala dönüşecek. Bunu engellemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu saldırıların sadece bölgedeki ülkeleri tehdit etmekle kalmadığını, dünya ekonomisini de etkilediğini vurgulayan Fidan, "Bu savaş aynı zamanda dünya ekonomisine de büyük bir zarar verme potansiyeline sahip, şimdiden bunun ilk etkilerini dünya ekonomisi hissetmeye başladı. Umarım kalıcı olmaz. Bunun olmaması için de elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, " İran'a yapılan saldırılar bir an önce durmalı. İran'ın da bölgedeki ülkelere yaptığı saldırılar durmalı ve bir an önce diplomasi masasına dönülmeli. Bu noktada diğer ülkeler de provokasyona gelmemeli. Biz bu noktada elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"(Türk hava sahasına giren balistik mühimmat) Kendileri bu olayı sahiplenmiyorlar"

13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi olayından sonra da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüklerini kaydeden Fidan, şunları kaydetti:

"İranlı meslektaşımla bu son olaydan sonra da görüştük, haberleştik. Yine kendileri bu olayı sahiplenmiyorlar. Böyle bir konunun talimatını vermediklerini, böyle bir saldırıyla ilişkilerinin olmadıklarını söylüyorlar. Elde de teknik veriler var, başka konular var. Biz bu iki beyan ve gerçeklik arasındaki zıtlığı açıkçası kendileriyle konuşuyoruz. Farklı düzeylerde, askeri düzeyde bizim düzeyimizde bunlar şu anda konuşuluyor. Bizim şu anda bir numaralı önceliğimiz savaşın daha geniş coğrafyaya yayılmasını engellemek. Savaşın ömrünü kısaltmak. Mümkün olan en kısa şekilde, hemen mümkünse (savaşın) sonlanması. ve hiçbir şekilde Türkiye'nin bu savaşın içine çekilmesine müsaade etmemek."