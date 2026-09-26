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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, BM 81. Genel Kurulu'nda iki toplantıda konuştu

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, BM 81. Genel Kurulu'nda iki toplantıda konuştu
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta iki toplantıya katılarak konuşma yaptı. Ekinci, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığında Enerji ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdulla Balalaa ile de görüştü.

(ANKARA)- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen iki toplantıya katılarak konuşma yaptı. Ekinci, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığında Enerji ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdulla Balalaa ile de görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci'nin BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki temaslarına ilişkin üç paylaşım yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre Ekinci, Deniz Taşımacılığı ve Denizlerin Emniyeti ve Güvenliği Dostlar Grubu Toplantısı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Gayriresmi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Ekinci, New York'taki temasları kapsamında BAE Dışişleri Bakanlığında Enerji ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdulla Balalaa ile de görüştü.

Kaynak: ANKA
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