Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran: Türkiye Avrupa'nın geleceğinde daha önemli bir yerde olmalı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Avrupa'da, Balkanlar'da, Kuzey Afrika'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da ve Karadeniz'de ekonomik, siyasi, askeri ve güvenlik unsurları açısından gücünün arttığını ve Avrupa'nın geleceğinde daha önemli bir yerde görülmesi ve düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Duran, Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20'nci yılı dolayısıyla düzenlenen "Gelecek İçin Diyalog" paneline katıldı.

"Avrupa için Geçmiş, Bugün ve Gelecek Arasında Köprü Kurmak" isimli oturumda konuşmacı olarak yer alan Duran, burada bir sunum gerçekleştirdi.

Duran, panel sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Mostar Köprüsü'nün anlamının büyük olduğunu, köprünün inşasının yıl dönümlerinde daha iddialı başlıklar seçilmesi gerektiğini söyledi.

Mostar Köprüsü'nün sadece kültürleri bir araya getirmediğini dile getiren Duran, "Mostar Köprüsü, Avrupa'nın ve Balkanların farklı kültürlerinin, dinlerinin, milletlerinin, etnisitelerinin bir arada yaşamasını temsil ediyor. Kurulduğu zaman 16. yüzyıl, Osmanlı dönemidir ve o dönemde bu kadar farklı kültürleri bir arada yaşatabilmiş bir tarihten gelir. Yeniden Mostar'a baktığımızda biz Avrupa'nın geçmişindeki çatışmacılığı değil, gelecekteki birlikteliği, beraber yaşamayı görmek istiyoruz. Türkiye de bu köprünün yeniden yapılmasına çok büyük destek verdi." diye konuştu.

Duran, sadece köprünün yeniden inşa edilmesinde değil, Balkanlar'ın geleceğinin tasarlanmasında da Türkiye'nin büyük rolü olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Balkanların istikrarında önemli kurumlardan biri olduğunu aktaran Duran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB'nin Türkiye'yi kendisine üye olarak kabul etmek de yavaş davranmış olmasının bir stratejik vizyon ve liderlik eksikliği olduğunu düşünüyorum. Türkiye gibi hem Balkanlar'da hem Avrupa'da hem Kuzey Afrika'da hem Kafkaslar'da hem Orta Asya'da hem de Karadeniz'de önemli bir gücün ve giderek ekonomik, siyasi, askeri, güvenlik unsurları olarak gücü artan bir ülkenin Avrupa'nın geleceğinde daha önemli bir yerde görülmesi ve düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki bunun yavaş süreçli bir şekilde yürümesi bekleniyor ancak çok uzun bir süre oldu. Ben yeni gelen dünyanın Avrupa için büyük bir meydan okuma olduğunu düşünüyorum, Ukrayna'da savaş, Gazze'deki katliamlar bunu gösterdi. Gelecekte dünyanın hangi çatışmayla, hangi belirsizlikle karşı karşıya kalacağını bugünden doğru bilemiyoruz."

Duran, panelde Mostar'ı konuştuklarını ancak Mostar Köprüsü'nün diyalogdan daha fazlasını hak ettiğini düşündüğünü, birlikte yaşama, entegrasyon ve işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Aynı panelde Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman da konuşmacı olarak yer aldı.

Duran, program sonunda "Mostarska 2024" başlıklı ortak bildiriye de imza attı. Duran ayrıca panelden önce de Bosna Hersek Dışişleri Bakan Yardımcısı Josip Brkic ile bir araya geldi, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Öte yandan İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Mahmud Erol Kılıç da eş zamanlı düzenlenen başka bir panelde sunum yaptı.