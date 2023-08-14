Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Kosova'da temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kosova'nın başkenti Priştine'de temaslarda bulundu.

Kosova Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bozay, Kosova temasları çerçevesinde Başbakan Albin Kurti tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ekonomi, ticaret ve sağlık alanlarındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, tarafların ortak ekonomik forum oluşturma plan ve çabaları ele alındı.

Kurti ayrıca Bozay'ı, AB arabuluculuğunda Kosova ile Sırbistan arasında devam eden diyalog süreci ve ülkenin kuzeyindeki durum dahil olmak üzere son gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Açıklamada, "Başbakan Kurti, Kosova'nın devlet oluşumu, devlet inşası ve uluslararası öznelliğinin güçlendirilmesinin her aşamasında Türkiye'nin verdiği sürekli desteğe şükranlarını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesi ile işbirliğinin memnuniyetle karşılandığını vurguladı." ifadesine yer verildi.

Bozay'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demiri ile Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı eşlik etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Kosova ziyareti kapsamında, muhalefetteki Kosova Demokratik Partisi (PDK) Genel Başkanı Memli Krasniqi ile de görüştü.

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