Ahmet Çakar Erman Toroğlu'nun elini öptü

Ahmet Çakar, yıllar sonra barıştığı Erman Toroğlu'nun elini öptü. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır küs olan Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu barıştı.

YILLAR SONRA BARIŞTILAR

İkili TFF'de bir araya gelerek fotoğraf paylaştı. Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız'' ifadelerini kullandı. İki ünlü eski hakem akşam da eğlence mekanında görüntülendi.

ÇAKAR, TOROĞLU'NUN ELİNİ ÖPTÜ

Eğlencenin tadını çıkaran Ahmet Çakar, Erman Toroğlu barışma anlarını da videoya aldı. Toroğlu'nun elini öpen Çakar, ''Erman Toroğlu'nun her daim iyiliğini ve desteğini gördüm'' dedi. Konuşmasını sürdüren Çakar, ''Erman Toroğlu benim ağabeyim, ben onun elinde büyüdüm. Yanlış da yapmış olabilirim. O da beni affetti. Erman Toroğlu'nun 26 yaşında eline düştüm. Bana büyük iyilikleri, sevapları, maddi manevi iyilikleri oldu'' dedi.