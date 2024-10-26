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Ahmet Çakar Erman Toroğlu'nun elini öptü

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Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu yıllardır süren küslüklerini sonlandırdı. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu'nun elini öptü ve onun her daim iyiliğini ve desteğini gördüğünü belirtti.

Ahmet Çakar, yıllar sonra barıştığı Erman Toroğlu'nun elini öptü. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır küs olan Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu barıştı.

YILLAR SONRA BARIŞTILAR

İkili TFF'de bir araya gelerek fotoğraf paylaştı. Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yıllar sonra Erman abimle bir aradayız'' ifadelerini kullandı. İki ünlü eski hakem akşam da eğlence mekanında görüntülendi.

ÇAKAR, TOROĞLU'NUN ELİNİ ÖPTÜ

Eğlencenin tadını çıkaran Ahmet Çakar, Erman Toroğlu barışma anlarını da videoya aldı. Toroğlu'nun elini öpen Çakar, ''Erman Toroğlu'nun her daim iyiliğini ve desteğini gördüm'' dedi. Konuşmasını sürdüren Çakar, ''Erman Toroğlu benim ağabeyim, ben onun elinde büyüdüm. Yanlış da yapmış olabilirim. O da beni affetti. Erman Toroğlu'nun 26 yaşında eline düştüm. Bana büyük iyilikleri, sevapları, maddi manevi iyilikleri oldu'' dedi.

Ahmet Çakar Erman Toroğlu'nun elini öptü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin

Erman Toroğlu Ahmet Çakar Magazin Spor

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Yorumlar (8)

JY:

ŞİMDİ DİNCİ TAYFA DAMLAR BURAYA YOK İÇKİ HARAM, GÜNAH BİLMEM NE. SİZ İÇMEYİN KARDEŞİM AMA İÇENEDE KARIŞAMAZSIN. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖZGÜR VE LAİK BİR ÜLKEDİR KİMSE KİMSENİN YAŞAM BİÇİMİNE GİYİMİNE NE YİYİP İÇTİĞİNE KARIŞAMAZ.

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Mahfuz Demirtaş:

Erman toroğlu sporun yüz karası

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tolgn:

alkol var ya bu alkol, kızın bile elini öptü rezil kepaze. yarın birşey olmamış gibi devam.

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Bakkal Market:

Madem elini öpecektin neden adama o kadar hakaret ettin

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mahmut güldaş:

alkol böyle işte adamı rezil rüsva eder

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????? ???????:

26 yaşında Erman abinin eline düştüm ne ya..sanki Anadolu'dan gelip genel eve düşmüş gibi anlattı kafalar milyooonn

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hrt olc:

koÇ sen nelere kadirsin

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