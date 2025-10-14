Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcıları Almanya ve İsveç ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Almanya'nın Hessen Eyaletinden Manfred Pentz ile ikili ilişkiler ve ekonomik konuları; Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü ise İsveçli direktör ile NATO Zirvesi ve güvenlik meselelerini görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Alman ve İsveçli muhataplarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bozay, Ankara'da Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, AB konuları ve Hessen Eyaleti özelinde ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.

Gümrükçü de İsveç Dışişleri Bakanlığında güvenlik konularından sorumlu Direktör Büyükelçi Torbjörn Sohlström ile görüştü.

Görüşmede, gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin gündeminde yer alan konular, Avrupa güvenliğine etki eden bölgesel gelişmeler ve terörizmle mücadele alanındaki ikili işbirliğinde gelinen aşama ele alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Afganistan ve Pakistan sınır hattı yakınlarında yeniden çatışma çıktı

Komşu ülkeler bir kez daha savaşın eşiğinde! Şiddetli çatışmalar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyol gişesinde feci kaza: Yanarak can verdi

Görüntüyü izlemek bile korkutucu! Kan donduran kazada can verdi
Cenaze yıkarken video çeken genç kıza tepki yağıyor

Genç kızın videosuna tepki yağıyor: Terbiyesizliğin daniskası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.