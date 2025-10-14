Dışişleri Bakan Yardımcıları Almanya ve İsveç ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Alman ve İsveçli muhataplarıyla bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bozay, Ankara'da Almanya'nın Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz ile görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, AB konuları ve Hessen Eyaleti özelinde ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı.

Gümrükçü de İsveç Dışişleri Bakanlığında güvenlik konularından sorumlu Direktör Büyükelçi Torbjörn Sohlström ile görüştü.

Görüşmede, gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin gündeminde yer alan konular, Avrupa güvenliğine etki eden bölgesel gelişmeler ve terörizmle mücadele alanındaki ikili işbirliğinde gelinen aşama ele alındı.