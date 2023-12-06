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Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar TMSF'nin otoparkına çekildi

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Dilan ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, şirketlerine atanan kayyımlar tarafından lüks araçlar TMSF'nin otoparkına çekildi.

DİLAN ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar, TMSF'nin otoparkına çekildi. Kararın, Polat çiftinin şirketlerine atanan kayyımlar tarafından alındığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve tüm mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme tarafından Polat çiftinin şirketlerine atanan kayyım, yediemin otoparkında bulunan Polat çiftine ait lüks araçların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait otoparka çekilmesi kararı aldı. Kayyımların lüks araçlar için otopark ücreti ödememek için bu kararı aldıkları öğrenildi. Saat 17.00 sıralarında çekicilere yüklenen lüks araçlar TMSF'nin otoparkına çekildi. Lüks araçlar çekicilerin üstünde D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Engin Polat Kayyum Suç Hukuk Politika Ekonomi Güncel Haberler

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