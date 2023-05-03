Devlet koruması altında yetişen 732 genç kamuya atandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı törenle, devletin koruması altında yetişen 732 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkta düzenlenen 'Devlet Korumasından Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni'ne katıldı. Törende, atanmayı bekleyen gençler ile Bakanlık çalışanları da yer aldı. Bakan Yanık, Türkiye nüfusunun üçte birini teşkil eden çocuklara 81 ilde devletin sevgi ve şefkatini ulaştırdıklarını belirterek, "Çocuklarla ilgili çalışmalarımızın odağında, çocuğun huzurlu aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetişmesi yer alıyor. Bu anlamda önceliğimiz devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımıza aile sıcaklığında hizmetler sunmaktır. 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını, yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik. Aile odaklı hizmetlerimizin yanı sıra; bakım kuruluşlarımızda da çocuklarımızı korumaya devam ediyoruz. Türk ve yabancı uyruklu tüm çocuklarımıza güler yüzle bakım sunan kuruluşlarımızı, onların ihtiyaçları doğrultusunda güncelledik" ifadelerini kullandı.

'7 MİLLİ, 2 BİN 172 LİSANSLI SPORCU ÇOCUĞUMUZ VAR'

2022 yılında koruma altındaki çocuklardan 312'sinin üniversite eğitimlerine başladığını söyleyen Bakan Yanık, "Biz çocuklarımızın okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. 5 bin 241 çocuğumuz en az bir spor branşıyla ilgileniyor. Şu an 7 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcu çocuğumuz var. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla ülkemizi temsil ediyorlar, göğsümüzü kabartıyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye İş Kurumu iş birliğinde 2020 yılında İş ve Meslek Danışmanlığı eğitimlerini başlattık. Bu kapsamda 6 bin 987 çocuğumuza kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verdik. Korumamız altında bulunan ve çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen çocuklarımıza yönelik mesleki kursların açılmasını sağladık" diye konuştu.

'38 BİN 601 GENCİMİZİ YERLEŞTİRDİK'

Yanık, 1988 yılından 2002 yılına kadar 21 bin 302 hak sahibi gencin kamuda istihdam edildiğine işaret ederek, "2003-2022 yılları arasında toplam 38 bin 601 gencimizi kamuya yerleştirdik. Bugün yeni bir atamayla inşallah sizler de onların arasına katılacaksınız. Bugün 732 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirmesini yapacağız. Yeni görevlerine yerleştirdiğimiz gençlerimizin çalışma şartlarına uyum sağlamasını kolaylaştırmak, hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek amacıyla seminerler düzenliyoruz. Bu seminerlerimizle 2022 yılında 1397 gencimizin işe uyum sürecini destekledik. Görevinize başlamadan önce sizlerin de bulunduğunuz illerde 'İş Hayatına Uyum' seminerlerimize katılmanızı özellikle çok rica ediyorum. Bunun için gerekli hazırlıkları biz tamamladık" dedi.

Atanmayı bekleyen gençlerden şehir plancısı Özlem Şimşek, 8 yaşında devlet korumasına alındığını söyleyerek, "Bugün burada olan arkadaşlarımızla meslek hayatımıza ilk adımlarımızı atıyoruz. Hem kendimizi hem de arkadan gelen kardeşlerimizi temsil ettiğimizin bilincindeyiz. İnşallah görevlerimizi yerine getireceğiz. Hayat her zaman güneşli gitmeyebiliyor. Bazen rüzgarlı olabiliyor. Hatta 'fırtınalar bile kopuyor' diyebilirim. Ama şunu öğrendim ki rüzgar ne kadar sert eserse essin, yelkenlerimizi açmayı ihmal etmemeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından, butona basılarak 732 gencin görev yerleri, kura ile belirlendi. (DHA)