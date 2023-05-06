Dev dalgalar dünyaca ünlü sahildeki cankurtaran kulelerini domino taşı gibi devirdi Plaj işletmecisi Fuat Turgar: "36 yıldır buradayım, Mayıs ayında böyle büyük dalgalar ve sağanak görmedim" Antalya'da gece saatlerinden bu yana etkili olan yağış ve kötü hava şartları dünyaca ünlü sahilde...

Dev dalgalar dünyaca ünlü sahildeki cankurtaran kulelerini domino taşı gibi devirdi

Plaj işletmecisi Fuat Turgar:

"36 yıldır buradayım, Mayıs ayında böyle büyük dalgalar ve sağanak görmedim"

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinden bu yana etkili olan yağış ve kötü hava şartları dünyaca ünlü sahilde dev dalgalara neden oldu. Sezonu açan işletmelerin sahil kısmındaki şezlong ve soyunma kabinleri zarar görürken, onlarca can kurtarma kulesi yıkıldı, bazılarını ise dev dalgalar yutup denize sürükledi. Gördüğü manzara karşısında şoke olan plaj işletmecisi, "36 yıldır Antalya'dayım, Mayıs ayında böyle büyük dalgalar ve sağanak görmedim" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli sağanakla uyardığı Antalya'da, dün gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar aşırı yağıştan dolayı göle dönerken, Konyaaltı Sahili'nde de dev dalgalar oluştu. Sahili döven dalgalar nedeniyle sezonu henüz yeni açan işletmelerin şezlong, soyunma kabinleri ve ahşap yürüyüş yolları zarar gördü. Yine sahilde yer alan onlarca cankurtaran kulesi birer birer yıkıldı, bazılarını ise dev dağalar yutup denize sürükledi. Yağmurun şiddeti azaldığında sahile gelen vatandaşlar ve turistler de, oluşan manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekindi.

"36 yıldır buradayım, Mayıs ayında böyle büyük dağalar ve sağanak görmedim"

Sahil işletmecilerinden Fuat Turgar, dün akşamdan bu yana işletmesinin başında olduğunu belirterek, "Gece geç saatlerde yağmur çok şiddetlendi. Buradaki can kurtaran kulelerinin bir kısmını deniz aldı, bazıları da yıkıldı. İşletmelerin bazıları da zarar gördü. Bu mevsimde böyle büyük dalgalar olmuyordu. Herhalde iklimler değişti. 36 yıldır buradayım, Mayıs ayında böyle büyük dalga ve sağanak da görmedim" dedi.