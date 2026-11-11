Dervişoğlu fon krizini 830 milyar liralık 'en büyük soygun' diye niteledi

(ANTALYA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, fon krizine ilişkin, "Yıllardır krizin faturasını başkalarına yıkıyordunuz. Şimdi kurduğunuz çark, kendi teşkilatınızın ve seçmeninizin rızkını da öğüttü. Bu faturayı da bir başkasına kesemeyeceksiniz. Hiçbir şeyinizin milli olmadığını biliyorum da, burada hakkınızı teslim edeyim, bu, Türkiye'nin en büyük 'yerli ve milli' soygunudur. ve yüzde yüz AK Parti ürünüdür. AK Parti'nin ve AK Parti'ye destek olan siyasi partilerin, Cumhur İttifakı'nın bir ürünüdür. Açık ve net söylüyorum bu saray ürünüdür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grubu'nun, Antalya Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde yaptığı toplantıda, fon krizine değinerek, krizin "ufak bir mesele" gibi yansıtılmasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Fon vurgunu ufak bir mesele mi? Bu, bu ülkenin başına gelmiş en büyük soygundur, soygun. Yarım milyon vatandaşımızın birikimini ilgilendiren, 830 milyar liralık bir soygundan söz ediyoruz. Onlar ise dönüp 'Tabanımızda biraz rahatsızlık var' diyorlar. Rahatsızlık mı? Siz buna rahatsızlık mı diyorsunuz? Millet isyanda, isyanda. O vatandaşların bir kısmı yıllardır size oy verdi. 'Devlet denetliyor, kefen paramız güvende' diyerek parasını o fonlara yatırdı. Şimdi kendi birikiminin peşinde kapı kapı dolaşıyor. Kredi kartı borcunu, çocuğunun okul masrafını, evinin geçimini düşünüyor. Bir yandan da size bakıp soruyor, 'Hani bu dava bizi koruyacaktı? Hani bu düzen bizim düzenimizdi'. Yıllardır krizin faturasını başkalarına yıkıyordunuz. Şimdi kurduğunuz çark, kendi teşkilatınızın ve seçmeninizin rızkını da öğüttü. Bu faturayı da bir başkasına kesemeyeceksiniz. Hiçbir şeyinizin milli olmadığını biliyorum da, burada hakkınızı teslim edeyim, bu, Türkiye'nin en büyük 'yerli ve milli' soygunudur. ve yüzde yüz AK Parti ürünüdür. AK Parti'nin ve AK Parti'ye destek olan siyasi partilerin, Cumhur İttifakı'nın bir ürünüdür. Açık ve net söylüyorum bu saray ürünüdür" ifadelerini kullandı.

"SOYGUN EKONOMİ ÇARKININ DİŞLİLERİNİ KIRMAYA BAŞLADI"

Fon krizi sadece 500 bin vatandaşı ilgilendiriyormuş gibi konuşulmasını eleştiren Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Üzgünüm ama bu soygun ekonomi çarkının dişlililerini birer birer kırmaya başladı. ve çok yakında, 86 milyon vatandaşımız için büyük bir mesele haline gelecek. Bakalım o gün de mızrak çuvala sığabilecek mi? Şimdiden uyarıyorum, bu işi almanız gerektiği kadar ciddiye alın. Yoksa koca bir ülkeyi bu felaketin altında bırakacaksınız. Ben bunu diyorum ama dosyanın geldiği yere bakın. Bir eski bakan, suç örgütüne üyelik isnadıyla tutuklanıyor. Sermaye piyasasının ve bankacılığı denetleyen kurumların üst kademelerindeki isimler soruşturmaya dahil ediliyor. Savcılık bir suç örgütünden söz ediyorsa, o örgütün kamu kurumlarında kimlerle çalıştığı, siyasette hangi kapıları açtığı da ortaya çıkmak zorundadır. Onların yaptığı gibi peşinen hüküm vermiyorum ama bu işin siyasi ayağını görmek için de, yıllar sürebilecek davanın sonucunu beklemek istemiyoruz.

"TÖVBE FONUNA ÖDENEN PARAYI LÜTUF GİBİ ANLATAMAZSINIZ"

Fonlarda bazı yatırımcıların satış emirleri iptal edilirken bazılarının parasını aynı gün çekebildiği iddia ediliyor. Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve ilgili portföy şirketi kayıtlarını bir an önce açmalıdır. Kim saat kaçta emir verdi? Kimin emri iptal edildi? Kim parasını çekti? Milletimizin bunları bilmeye hakkı vardır. Çünkü bu bilgiler, milletimizi soyanları teşhir edecektir. Soruşturmada bazılarının korunup kollandığı, aynı fondaki sıradan bir vatandaşa uygulanandan farklı muameleye tabi tutulanlar olduğu iddia edilmektedir. İmtiyazın en net hali budur. Tövbe fonuna ödenen parayı lütuf gibi anlatamazsınız. Paranın geri verilmesi, onu korumakla görevli olanların suçunu ortadan kaldırmaz.

Sayın Erdoğan, 'Biz başkalarına benzemeyiz' diyorsunuz da, ortada başkaları yok ki. Siz varsınız, bir de doymak bilmeyen yol arkadaşlarınız var. O yüzden kafamızı karıştırmaya kalkmayın, bu soygunun hesabını verin, hesabını. Soruşturulan eski bakan sizin bakanınız; denetim makamlarında adı geçenler sizin atadığınız bürokratlar. Şimdi tutuklamaları sayıp kendi kendinize temiz kağıdı yazmayın. Millet size tutuklananların sayısını sormuyor. Onlar o makamlardayken bu fonlar nasıl büyüdü, uyarılar neden sonuç vermedi, neden kimse bir şey yapmadı diye soruyor. Özetle, milletimiz diyor ki 'Sayın Erdoğan, yine mi kandırıldın?' Tuhaf gelecek belki ama, inşallah sadece kandırılmışsındır çünkü diyorlar ki 'evin reisi uyurken, eve hırsız dadanmış, kırmış dökmüş, soymuş soğana çevirmiş, kapılarda pencerelerde zorlama, oynama yok. Reisin ruhu bile duymamış mı yani' diyorlar? Tekrar ediyorum yani 'inşallah sadece kandırılmıştır' diyorlar. Milletin sürüsüne çakallar dadanınca, haliyle aklına da kurt düşmüş. O kurdun kemirdiği yer de bellidir. Bu tabanınızdaki rahatsızlık değil, sizi artık tanıyan milletimizin haklı şüphesidir. Bu durumda yapman gereken bellidir Sayın Erdoğan, ya milletten hiçbir şeyi gizlemeyecek, o listeleri açıklayacak ve sorumluluğu alacaksın ya da getir sandığı, biz gerekeni yapalım.

"DEVLETİ YÖNETMEK KURDELA KESMEK DEĞİLDİR"

İktidar felakette 'Soruşturma sürüyor'; vurgunda 'Çevremizi temizliyoruz' diyor. Çiftçiye 'Piyasa böyle', turizme 'Dış koşullar' diye akıl veriyor. Bütün yetki kendilerinde, sorumluluk hep dışarıda, başkalarında. Devlet yönetmek kurdela kesmek değildir. Uyarıyı vaktinde duymak, yanlışı durdurmak, zarar görene hesap vermektir. Milletin kefenlik parasını dahi koruyamayan, işçisini evine sağ salim gönderemeyen, çiftçisinin gelecek yıl bahçesine girip giremeyeceğini bilmeyen bir iktidar, Türkiye'ye gelecek vadedemez. Çarpık siyaset ve tarih anlayışıyla, bataklığa dönüşmüş görev ahlakıyla, kural, kanun ve kurum düşmanlığıyla bu iktidarın raf ömrü çoktan dolmuştur.

İktidara oy vermiş vatandaşlarımız bu çürümenin ortağı değil, mağdurudur. Bu iktidardan mağdur olmayan, 3-5 bin kişi dışında kimse kalmamıştır. Kalanlar da zaten bu soygun ve rant çarkının banileridirler. Çürüyen iktidardır. Biz, onunla birlikte devleti, vatanı, çocuklarımızın yarınını toprağa gömmeyeceğiz. Bu Cumhuriyet, bir kişinin kendini devlet sanmasına razı olmayalım diye kuruldu. Milletin kendi kaderine hükmetmesi için kuruldu. Mesuliyetimiz, bu hükmü işler kılmaktır. Bu millet, verdiği yetkinin hesabını sormak için kimseden izin beklemez. Yanlışını gördüğü iktidarı değiştirmek için de kimsenin icazetine muhtaç değildir. Hatırlatırım ki; Burası Türkiye'dir. Miletin adı Türk milleti, devleti de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Gelenekleri olan, kadroları olan, yasaları olan koskoca bir cumhuriyettir. Ahlaki kirlenme çevre kirliliği kadar önemli, umutsuzluk susuzluk kadar tehlikelidir. Buna razı olmayacağız. Bu iktidardan da, kirinden pasından da kurtulma vakti gelmiştir. İşte biz bunun için varız. İYİ Parti bunun için var. Hırsız bizden korkar. Yalancı bizden korkar. Talancı bizden korkar. Çünkü biz bu çürümüşlüğün panzehiriyiz. Milletimiz müsterih olsun. Vakit yaklaşıyor. Biz geleceğiz ve her şey iyi olacak."

(SON)

Kaynak: ANKA