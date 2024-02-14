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DERİTEKS Genel Başkanı Makum Alagöz Silahlı Saldırıya Uğradı

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Türk İş 3. Bölge Temsilciliği, Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri (DERİTEKS) Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ün silahlı saldırıya uğradığı tekstil fabrikası önünde basın açıklaması düzenlendi. Saldırıyı kınayan sendika temsilcisi, saldırganın tutuklu olarak yargılanacağını belirtti.

Türk İş 3. Bölge Temsilciliği, Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri (DERİTEKS) Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ün silahlı saldırıya uğradığı tekstil fabrikası önünde basın açıklaması düzenledi.

Fabrika önünde toplanan grup adına açıklama yapan Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, yapılan saldırıyı kınadı.

Kurşunun emek ve sendikal harekete sıkıldığını savunan Çakmak, "Saldırgan bu kurşunun bedelini mahkum olarak ödeyecektir. Emniyet teşkilatımız gereğini yaptı ve tutuklu olarak yargılanacak." dedi.

Sendikanın ve işçilerin yanında olduklarını belirten Çakmak, "İşletmedeki üretimi, işçi haklarını savunan DERİTEKS yönetimi ve genel başkanı silahlı saldırıya uğradı. Kimse arkadaşlarımızı sahipsiz sanmasın, biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Şirket yönetimine sesleniyorum, bunu bu şekilde bitirmeniz mümkün değil. Bizim elimiz havada, bu işi ya masada çözeceğiz ya masada çözeceğiz." diye konuştu.

Çakmak, sorunun çözülmesi için arabulucu olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan olayda yaralanan Makum Alagöz'ün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

12 Şubat'ta Çiğli'deki bir tekstil fabrikası önünde iş yeri sahibinin kardeşi O.A tarafından silahla yaralanan Makum Alagöz hastaneye kaldırılmış, şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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